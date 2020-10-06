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إستئناف الفحوصات العملية لطلبة مدارس تعليم السياقة اليوم

06 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:26

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غزة-الرأي

أكد أ معين قويدر رئيس قطاع سلطة الترخيص استئناف الفحوصات العملية لطلبة مدارس تعليم السياقة في قطاع غزة ضمن العودة التدريجية لعملها ضمن إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا وبتوجيهات من وكيل وزارة النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ ومجلس الوزارة وفق البروتوكول الصحي المعمول به في الوزارة

بدوره، أوضح قويدر بأنه يتم فحص كل طالب بمقياس درجة الحرارة ولبس الكمامة القفازات أثناء الفحص العملي داخل المركبة ويأتي هذا القرار ضمن التخفيف عن مدارس تعليم السياقة وطلبتها بعد قرار استئناف الفحوصات النظرية للأسبوع الماضي


وسيكون عمل الفحوصات العملية في غزة الثلاثاء والأربعاء وفي خانيونس ورفح يوم الخميس من هذا الاسبوع
 

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