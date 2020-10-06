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"قوافل الخير" تفتتح مشروع دخل صغير يُعيل 5 عائلات غزية

06 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:58

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غزة-الرأي

افتتحت جمعية قوافل الخير، أكتوبر 2020، مشروع دخل صغير يعيل خمس عائلات فقيرة في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال مدير الجمعية علي المغربي:" بحمد الله مشروع صناعة المعجنات والحلويات يرى النور ويحقق الآمال وأصبح يوفر الداخل اللازم لإعالة 5 عائلة متعففة، كانت قد تقدمت بطلب لجمعية قوافل الخير بأن لديها فكرة هذا المشروع وتعكف على تنفيذه وانشائه".

وأشار إلى أن فكرة المشروع تدور حول تهيئة مخزنين وشراء ما يلزم من مقومات العمل مثل فرن كبير وثلاجة وعجانة وغير ذلك من المعدات، وقد باشر قسم المشاريع في الجمعية تنفيذ المشروع بعد جلب التبرع والمساعدة اللازمة لإتمامه.

وأكد المغربي أن هذا المشروع يأتي في اطار تدعيم طموحات الشعب الفلسطيني واعطائه فرصة حقيقية  لتفريغ مواهبه لمجابهة الحصار والواقع الأليم الذي يعيشه ، وتاكيد  على أن شعبنا ليس اتكالي ولا يرغب بالاعتماد على الآخرين في العيش الكريم فهو يحتاج لفرصة ودفعة نحو أمل يصنع من خلاله طموح في داخله.

وشكر مدير الجمعية أهل الخير والصدقات داخل فلسطين وخارجها على دعمهم وصدقاتهم للعائلات الفقيرة في قطاع غزة والتي تساعدهم على العيش الكريم عبر مشاريع قوافل الخير المختلفة.

ودعا لمزيد من البذل والعطاء لانقاذ كثير من العائلات التي هي بأمس الحاجة للدعم والمساعدة خاصة في ظل ارتفاع نسبة الفقر والبطالة بسبب الحصار وظروف كورونا.

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"قوافل الخير" تفتتح مشروع دخل صغير يُعيل 5 عائلات غزية

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