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الاقتصاد فحصت 50 عينة غذائية وغير غذائية خلال الفترة الماضية

06 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:10

الاقتصاد تفحص 50 عينة غذائية وغير غذائية خلال الفترة الماضية
الاقتصاد تفحص 50 عينة غذائية وغير غذائية خلال الفترة الماضية

غزة- الرأي

أجرت  دائرة المختبرات في وزارة الاقتصاد الوطني،  عملية فحص لـ50 عينة لمواد غذائية وغير غذائية خلال الفترة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الطواقم الهندسية بدائرة المختبرات قامت بفحص عينات من المواد الغذائية الواردة من المعابر التجارية أو من السلع والمنتجات المسحوبة من المحلات التجارية خلال الجولات الميدانية لطواقم حماية المستهلك في كافة محافظات غزة.
وذكر البيان، أنه تم اجراء الفحص المخبري على 43 عينة غذائية، و7 عينات لمنتجات كيميائية ومعقمات في مختبرات الوزارة.
وأوضح، أن عدد العينات المطابقة للمواصفات الفلسطينية وصالحة للاستخدام الادمي بلغت 34 عينة، بينما 16 عينات غير مطابقة للمواصفات الفلسطينية.
وبين أن هذه الفحوصات تأتي في إطار دور الوزارة الفعال لحماية الصحة العامة للمواطنين والمستهلكين، وضمان السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية المتداولة في الأسواق والمحلات التجارية، وذلك من خلال القيام بالفحوصات المختبرية على عينات الأغذية المستوردة والمنتجة محليا وبما يضمن توافقها مع الاشتراطات

الاقتصاد تفحص 50 عينة غذائية وغير غذائية خلال الفترة الماضية الاقتصاد تفحص 50 عينة غذائية وغير غذائية خلال الفترة الماضية
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