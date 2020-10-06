بلدية جباليا النزلة تعقم المدارس الثانوية استعداداً لاستئناف الدراسة

غزة- الرأي

أطلقت بلدية جباليا النزلة حملة لتعقيم وتنظيف المدارس الثانوية في محافظة شمال غزة، وذلك ضمن الاستعدادات المشتركة مع وزارة التربية والتعليم لاستئناف الدراسة لطلاب الثانوية العامة.

وقال رئيس بلدية جباليا النزلة م. مازن النجار إن طواقم البلدية قدمت المساعدة لوزارة التربية والتعليم في الإجراءات التجهيزية لاستئناف العملية التعليمية لطلاب الثانوية العامة، من خلال تعقيم وتنظيف مرافق المدارس وصفوف الدراسة.

وتمنى رئيس البلدية التوفيق والنجاح لطلاب الثانوية العامة، مجددا التأكيد على ضرورة اتباع كل إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا، حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين، وعلى استمرار العملية التعليمية دون إيقاف.

وأكد النجار حرص البلدية على توفير كل الأجواء المناسبة لاستمرار العملية التعليمية، مثمنا التعاون المشترك مع وزارة التربية والتعليم، ومديريتها في محافظة شمال غزة