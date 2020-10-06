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"المواصلات"تتابع آلية نقل موظفي وزارة الصحة في ظل جائحة كورونا

06 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:36

"المواصلات"تتابع آلية نقل موظفي وزارة الصحة في ظل جائحة كورونا

غزة- الرأي

نظمت لجنة إدارة ومتابعة حافلات نقل الموظفين في وزارة النقل والمواصلات، بالتعاون مع دائرة النقل والمواصلات بوزارة الصحة خلال شهر سبتمبر زيارات ميدانية لمحافظات قطاع غزة لمتابعة آليات نقل موظفي وزارة الصحة في ظل حالة الطوارئ من الشركات؛ بسبب جائحة كورونا.
وشارك في هذه الزيارات علاء الخضري، وإسماعيل حسونة عن وزارة النقل والمواصلات، وسليمان الشوا، وحبيب أبو لباد عن وزارة الصحة. 
وذكرت وزارة النقل والمواصلات في بيان صحفي، إن هذه الزيارة جاءت بناء على تعليمات وكيل الوزارة اللواح صلاح الدين أبو شرخ. 
وأشارت إلى أن الزيارة هدفت لمعرفة مدى احتياجات مستشفيات قطاع غزة من الباصات وتلبية جميع احتياجات موظفين وزارة الصحة وتوفير كافة سبل الراحة للموظفين. 
وأوضحت الوزارة أن وفد الوزارة أكد خلال الزيارات الميدانية على شركات الباصات والموظفين ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية حسب البروتوكول المعمول به من قبل وزارة الصحة. 
 وشملت الزيارات الميدانية كلاً من: مستشفى الشفاء محافظة غزة، مستشفى شهداء الأقصى محافظة الوسطى، مجمع ناصر الطبي محافظة خان يونس، مستشفى الهلال الإماراتي وأبو يوسف النجار محافظة رفح
من جهته أكد عضو لجنة إدارة ومتابعة حافلات نقل الموظفين بوزارة النقل والمواصلات علاء الخضري أنه بناء على الزيارات الميدانية المسائية تم إيقاف عدد من الخطوط في كافة محافظات قطاع غزة وتحويل عدد من الباصات من باصات كبيرة إلى باصات صغيرة. 
وأشار "الخضري" إلى أنه تم إجراء بعض التعديلات في مواعيد الذهاب والعودة لعدد من الباصات حسب متطلبات العمل بالتنسيق مع دائرة النقل والمواصلات بوزارة الصحة.

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