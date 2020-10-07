ما هى متلازمة التعب بعد الفيروس ؟

|بالنسبة للكثيرين منا، قد تجعلنا الإصابة بالفيروس محبطين، ولكن بعد التعافي يمكننا بشكل عام العودة إلى الأشياء التي اعتدنا عليها.

لكن بالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن تؤدي الإصابة بعدوى فيروسية إلى تغيير حياتهم، يمكن أن يسبب شهورًا أو سنوات أو حتى مدى الحياة من الأعراض المنهكة التي تقلل بشكل كبير من جودة حياتهم.

وتم الإبلاغ عن هذه الأعراض، التي تسمى أحيانًا بـ"متلازمة التعب ما بعد الفيروس"، من قبل المصابين بالعديد من الأمراض الفيروسية بما في ذلك الأنفلونزا والحمى الغدية والسارس والآن COVID-19.

ما هي الأعراض؟

صنفت منظمة الصحة العالمية متلازمة التعب ما بعد الفيروس ضمن قسم "أمراض الجهاز العصبي"، وتم تعريفها على أنها: "حالة طبية معقدة تتميز بالإرهاق طويل الأمد وأعراض أخرى، وهذه الأعراض لدرجة أنها تحد من قدرة الشخص على القيام بالأنشطة اليومية العادية".

على الرغم من كلمة "التعب"، يمكن أن تكون الأعراض أوسع وأكثر منهكة من التعب البسيط، ووفقًا لمجلة "sciencemag" يمكن أن تشمل التهاب الحلق والأوجاع والآلام في جميع أنحاء الجسم، وتغيرات ضغط الدم، واضطرابات المعدة مثل متلازمة القولون العصبي، والصداع، واضطراب النوم، والاكتئاب، والدوخة.

يمكن أن تحدث أعراض عصبية أكثر حدة، بما في ذلك الحساسيات الجديدة أو ردود الفعل التحسسية، وحرقان أو وخز في الأطراف، فعلى سبيل المثال، أبلغ العديد من مرضى COVID-19 عن فقدان حاسة الشم والذوق لفترة طويلة.

الأعراض في الأساس هي نفس أعراض متلازمة التعب المزمن، والتي تسمى أيضًا التهاب الدماغ والنخاع العضلي، ولهذا تضعها منظمة الصحة العالمية تحت نفس فئة الاضطرابات العصبية.

ومع ذلك، ليس كل من يصاب بمتلازمة التعب المزمن مصابًا بفيروس، وهو ما قد يفسر سبب استمرار كل المصطلحين، ولا توجد اختبارات تشخيصية حالية لمتلازمة التعب التالي للفيروس، ولا يمكن إجراء التشخيص إلا بناءً على سلسلة من الأعراض.

كيف يتم علاجها؟

للأسف، لا يوجد دواء محدد أو علاج سريع للإرهاق التالي للفيروس أو متلازمة التعب المزمن. تشمل خيارات العلاج استخدام مجموعة متنوعة من المهنيين الصحيين ذوي الأساليب المتنوعة، المصممة عادةً للفرد.

العلاج الحالي الأكثر فعالية هو الراحة التامة. هذا يعني الاسترخاء قدر الإمكان، دون تحفيز عقلي مثل التلفاز أو القراءة. يتحدث الأشخاص الذين عانوا من هذه الحالة عن الاستلقاء في غرفة مظلمة لفترات طويلة لتعزيز الراحة العقلية والجسدية.

تركز العلاجات الأخرى على أعراض محددة. إذا كان الألم هو السمة الرئيسية، فيمكن الاستعانة بأخصائي أمراض الروماتيزم، الذي يتخصص في إدارة أمراض المفاصل والعظام والعضلات. قد تساعد أيضًا العلاجات النفسية مثل العلاج السلوكي المعرفي أو اليقظة في تخفيف بعض الأعراض.

إذا كنت تدعم شخصًا مصابًا بهذه الحالة، فمن المهم احترام حاجته للراحة ومساعدته من خلال القلق من الاختبارات التي لا تنتهي في بحثه عن إجابات.

يقول العديد من المرضى، لا سيما المصابين بمتلازمة التعب المزمن، إنهم غير مصدقين وأنهم يشعرون بأنهم يزورون أعراضهم من قبل الأصدقاء والأطباء. يمكن أن يكون الشعور بالخزي والوصمة المرتبطين به مؤلمًا وسحقًا وقد يؤدي إلى الاكتئاب.

وتجربة الإصابة بفيروس أثناء الجائحة أمر مرهق، ما يسبب القلق وحتى اضطراب ما بعد الصدمة للبعض.