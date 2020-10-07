وكالة الرأي الفلسطينية من تسبب في ضياع صفقة ديباي على برشلونة؟ وكالة الرأي الفلسطينية 5 نصائح للحماية من الفيروسات الموسمية في الخريف وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يوافق على إدخال أموال "الكانتينا" الخاصة بالأسرى وكالة الرأي الفلسطينية جائزة نوبل للفيزياء لثلاثة خبراء في مجال "الثقوب السوداء" وكالة الرأي الفلسطينية لماذا لاتستخدم الكمامات ذات الصمامات على متن الطائرات؟ وكالة الرأي الفلسطينية شفاء امرأة مكسيكية تبلغ 103 أعوام من كوفيد-19 وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات لهذا اليوم وكالة الرأي الفلسطينية أطباء يستخرجون مسمار من رقبة مريض طوله 4 سم وكالة الرأي الفلسطينية روبوت يقتحم عالم الرياضة ويمارس تمارين شاقة داخل صالة الجيم وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء حارة والحرارة أعلى من معدلها
أخبار » الأسرة و المجتمع

الطقس: أجواء حارة والحرارة أعلى من معدلها

07 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:17

غزة- الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الأربعاء، حاراً في المناطق الجبلية الى شديد الحرارة في بقية المناطق، وتبقى الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو هذه الليلة معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وأشارت الدائرة إلى ان الجو يكون يوم غد الخميس، جافا وشديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير" تفتتح مشروع دخل صغير يُعيل 5 عائلات غزية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟