الطقس: أجواء حارة والحرارة أعلى من معدلها

غزة- الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الأربعاء، حاراً في المناطق الجبلية الى شديد الحرارة في بقية المناطق، وتبقى الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو هذه الليلة معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وأشارت الدائرة إلى ان الجو يكون يوم غد الخميس، جافا وشديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .