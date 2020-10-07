أطباء يستخرجون مسمار من رقبة مريض طوله 4 سم

حالة من الحيرة أصابت عدد من الأطباء المصريين وعبر منصات السوشيال ميديا بسبب ما قاموا باستخراجه من رقبة مريض.

ولم يصدق أطباء مصريون ما شاهدوه في الصورة الشعاعية التي أجروها لمريض شاب يعاني من تجمع دموي بالجزء الأيمن من الرقبة؛ حيث شاهدوا مسماراً مدبباً يستقر في رقبة المريض.

مسمار معدني

وفي التفاصيل فقد نجح فريق طبي بمستشفى المنصورة العام، في استخراج مسمار معدني طوله 4 سم مدبب من رقبة شاب يبلغ من العمر 36 عاما، في عملية جراحية دقيقة كان يعاني من تجمع دموي بالجزء الأيمن من الرقبة.

وفي بيان رسمي، قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم عمل الفحوصات الطبية اللازمة وعرضه على فريق قسم جراحة الأوعية الدموية، الذي قرر على الفور دخول المريض العمليات لعمل استكشاف لشرايين وأوردة الرقبة والسيطرة على النزيف واستخراج الجسم الغريب (المسمار المعدني).

ولم يذكر الأطباء أو المريض كيف دخل المسمار إلى رقبته، ولكن المريض خرج من العملية بحاله طبيه مستقرة، وتعد مثل هذه العمليات من الجراحات العاجلة والحساسة والمتقدمة.

ولم يتم الكشف عن موعد ابتلاع الشاب للمسمار، أو أي تفاصيل عن حياة الشاب وكيف حدث الأمر.

استخراج جسم غريب

ليست هذه الواقعة الوحيدة، لإستخراج أجسام غريبة من أجساد أشخاص، فمنذ عامين، تم الإعلان عن تعافى طفل في العاشرة من عمره في المستشفى التي نُقل اليها لاستخراج سيخ لحم من رأسه، وكان خافيير كانغهام سقط من أعلى شجرة ووقع على الأرض على سيخ لحم اخترق رأسه.

ولم يخترق السيخ المعدني بأعجوبة عينيه أو دماغه أو حبله الشوكي أو الأوعية الدموية الرئيسية.