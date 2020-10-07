الاحتلال يوافق على إدخال أموال "الكانتينا" الخاصة بالأسرى

الداخل المحتل-الرأي:

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن إدارة سجون الاحتلال، وافقت على إدخال الحوالة المالية الخاصة بمشتريات الأسرى أو ما تعرف بـ"الكانتينا" إلى حساباتهم.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن إدارة سجون الاحتلال كانت قد منعت نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، إدخال أموال "الكانتينا" في حسابات الأسرى، إجراء عقابي للتنغيص وتضييق الخناق عليهم، خاصة أن الأسرى يعتمدون بشكل أساسي على هذع الأموال، لتلبية احتياجاتهم اليومية.

وذكرت أن الأسرى في مختلف السجون كانوا قد أعلنوا في وقت سابق عن برنامج نضالي، احتجاجاً على سياسة الاستفزاز بمنع دخول "الكانتينا"، وأرجعوا وجبات الطعام لمدة يومين، لكنهم علقوا هذه الخطوة بعد ذلك.

ولفتت الهيئة إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال تستخدم "الكانتينا" كورقة للضغط على الأسرى ومعاقبتهم، رغم انه وفقاً للاتفاقيات الدولية أن يجب أن تكون هي الجهة المسؤولة عن توفير احتياجات الأسرى والمعتقلين داخل السجون لكنها لا توفر الحد الأدنى منها.