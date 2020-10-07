5 نصائح للحماية من الفيروسات الموسمية في الخريف

مع انتهاء فصل الصيف وقدوم فصل الخريف فقد يأتي معه العديد من الفيروسات الموسمية، نقدم لكِ مجموعة من النصائح التي يمكنكِ اتباعها للحماية من الإصابة بأي نوع من أنواع الفيروسات الموسمية لفصل الخريف:

1- غسل اليدين وتعقيم الهواء:

يجب غسل اليدين بالماء والصابون بإستمرار لكي نتجنب انتقال العدوى عن طريق لمس اليدين لأنه هو الناقل الأساسي للفيروس. لابد من غسل راحتي اليدين والكفين والأظافر جيدًا.

2- تناول المشروبات المدرة للبول:

- من الضروري تناول المشروبات العشبية وعصائر الفاكهة المدرة للبول والتي تساعد على ليونة المعدة والأمعاء ولكي تساعد الجهاز المناعي على مقاومة الإصابة بأي فيروس موسمي لفصل الخريف.

- تناول مشروبات الأعشاب ثلاث مرات يوميًا خلال هذه الفترة وتتمثل هذه المشروبات في أعشاب الزنجبيل وأوراق النعناع والقرنفل التي تمنع التهاب الحلق وتقي الجسم من الإصابة بالإنفلونزا والبرد.

- تناول الشاي الأسود والشاي الأخضر أيضًا يقي الجسم من الإصابة لاحتوائه الشاي على حمض الأميني "الثيانين".

- عصير الليمون وعصير البرتقال والتفاح بإستمرار فهذه العصائر من المشروبات الهامة المدرة للبول والمطهرة للمعدة والأمعاء والجهاز الهضمي.



3- ممارسة التمارين الرياضية

- احرصي على ممارسة التمارين الرياضية السهلة والخفيفة من أجل تنشيط الدورة الدموية داخل الجسم وسرعة تدفق الدم إلى أعضاء الجسم. من أهم هذه الرياضات هي ممارسة رياضة اليوغا فهي تقلل من الشعور بالقلق والتوتر الذي يسبب ضررًا كبيرًا للجهاز المناعي وبالتالي يجعل إصابة الجسم بالبرد سهلة. قد تجعل ساعات النوم أكثر للشعور بالهدوء والاسترخاء مع ممارسة رياضة السباحة ورياضة المشي والجري مع ممارسة القفز وصعود الدرج.



4- تناول الأطعمة المضادة للفيروسات

- يقوم الثوم بعمل المضاد الحيوي بالمثل لامتلاكه القدرة الفائقة في تقوية الجهاز المناعي المقاوم لنزلات البرد والانفلونزا.

- يمكنكِ تناول الزبادي أيضُا فهي من الأطعمة الواقية لحماية الجسم من الإصابة بإنفلونزا البطن ومن انتقال العدوى للبكتريا المعدية التي تصيب المعدة والأمعاء.

- يساعد الزبادي على سهولة الهضم ويزيد من نشاط جهاز المناعة بالجسم.

- يحتوي عرق السوس فهو على ثماني مركبات مضادة للفيروسات والبكتريا المعدية.

- تناول المزيد من ثمار الفاكهة والخضروات فهي من الحيل الطبيعية المضادة للفيروسات الموسمية.



5- عدم استخدام الأدوات الشخصية للمريض

من مسببات انتقال العدوى من شخص آخر هو استخدام الأدوات الشخصية بالنسبة للأطفال فقد تنتقل العدوى عن طريق ملامسة الالعاب بالفم واليد فلابد من الابتعاد عن ألعاب الطفل المريض. أما بالنسبة للطلبة والتلاميذ فيفضل تجنب استخدام الأدوات المدرسية عن الطلبة المصابين بالبرد ولابد من الابتعاد تمامًا من استعمال أداة الطعام والمنشفة الخاصة باليدين وفرشاة الأسنان الخاصة بالشخص المريض وإذا اضطربت لاستخدامها فمن الضروري غسلها جيدًا وتعقيمها.