النيابة العامة تحقق في 601 قضية وتوقف 109 متهماً

غزة- الرأي

فتحت النيابة العامة، تحقيقاً فى 601 قضية متنوعة على مستوي محافظات غزة، وذلك تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي فى ظل الجائحة التى يمر بها القطاع .

ووفقاً لموجز6 أكتوبر 2020، الصادر عن الوزارة، فقد حققت النيابة أمس الثلاثاء، في18 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، وحققت في 3 قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

وذكر الموجز أن النيابة حققت في 109 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، و469 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وأفادت النيابة العامة أنها اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات ، الى جانب توقيف 109 متهماً على مختلف القضايا المذكورة .

وأكدت الوزارة استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.