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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2638 ) الأربعاء 7/10/2020

07 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:02

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2638 ) الأربعاء 7/10/2020

أخبار فلسطينية

 

·         “فتح” تبحث في دمشق ترتيبات مشاركة الخارج في الانتخابات.. وحماس تتشاور حول لقاء…

·         الجهاد الإسلامي" تدعو لـ"برنامج مقاوم" لمواجهة مخططات الاحتلال

·         كورونا في القدس: 102 إصابة جديدة بالفيروس خلال يومين

·         الصحة الفلسطينية: 10 وفيات و475 إصابة جديدة بكورونا

·         سرايا القدس تهدد الاحتلال: المعركة المقبلة ستكون بتكتيكات مختلفة تمامًا سيشهدها الميدان واقعًا

 

أخبار إسرائيلية

·         الصحة الإسرائيلية: 20 وفاة و3007 إصابات بكورونا

·         غمزو يؤكد: مؤشرات على تباطؤ معدلات الإصابة بكورونا

·         رئيس الشاباك خرق تعليمات كورونا خلال العُرش اليهودي

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 اخبار دولية

·         الألمان أخطروا الفلسطينيين مسبقا بعقد "قمة" أشكنازي - بن زايد

·         السفير الأمريكي في تل أبيب يحذر من فوز جو بايدن :سوف يكون نقمة على اسرائيل ودول الخليج

اخبار عربية

·         الأردن | أحلام التميمي تحت الضغط: زوجها «غير مرغوب فيه»

·         قطر تشرع بتوزيع مساعدات مالية جديدة على 100 ألف أسرة فقيرة في قطاع…

·         رئيس البرلمان العربي: ندعم دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

·         "الخارجية": 155 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم

·         الخارجية": ارتفاع عدد الإصابات في صفوف جالياتنا بـ"كورونا" إلى 6250

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« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

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·         حركة الجهاد الإسلامي: منشآت إسرائيل الحساسة في دائرة استهدافنا

·         الحركة الإسلامية الفلسطينية تشيّد 10 آبار ومسجدا في نيجيريا وغانا وتجدد إغاثة منكوبي…

·         صاروخ غزة يبدد الهدوء.. إسرائيل تتوقع تصعيدا عسكريا قريبا مع حماس

·         فلسطين.. الغموض يلف حادثة استشهاد أحد شبان طولكرم

·         “فتح” تبحث في دمشق ترتيبات مشاركة الخارج في الانتخابات.. وحماس تتشاور حول لقاء…

·         قطر تشرع بتوزيع مساعدات مالية جديدة على 100 ألف أسرة فقيرة في قطاع…

·         الاحتلال الإسرائيلي يواصل التنكيل بالأسرى بطرق تعذيب مختلفة.. وتوقعات بالتوجه للإضراب الشامل

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 الشرق الأوسط

·         رئيس البرلمان العربي: ندعم دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

·         وقف الهدم في حي مقدسي مقابل منع تطويره

الخليج الإماراتية

·         إسرائيل لا تستبعد عودة التصعيد العسكري في غزة

الاخبار اللبنانية

·         مفقودو غزة «أحياء» في سجون مصر!

·         ماذا فعل رئيس الموساد في البحرين؟

·         الأردن | أحلام التميمي تحت الضغط: زوجها «غير مرغوب فيه»

الشروق المصرية

·         وزير الخارجية الإماراتي: الشرق الأوسط دخل حقبة جديدة نحو الأمن والازدهار عقب توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل

 الاهرام المصرية

·         وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو الفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات

الغد الأردنية

 


 الشرق القطرية

الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

سرايا القدس: المقاومة بخير والمواجهة القادمة بتكتيكات مختلفة

 

  •  

الطب الوقائي: الزيادة بأعداد الإصابات بـ"كورونا" يشكل خطر حقيقي

 

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ماذا قال الأسير الأخرس في وصيته لأبناء شعبنا؟

 

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التنمية بغزة: إعلان موعد صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة

 

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الصحة العالمية: نحو 10% من سكان العالم ربما أُصيبوا بكورونا

 

القدس

 

  • مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في مظاهرات مطالبة برحيل نتنياهو
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الحكومة الإسرائيلية تصادق على تمديد أنظمة طوارئ خاصة بتقييد المظاهرات

 

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الجريح مهند عوض يستذكر محطات التضحية خلال انتفاضة الأقصى

 

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اعتقال 7 مواطنين بينهم سيدة واقتحام منزل قيادي في الجبهة الشعبية

 

الحياة الجديدة

صحيفة الأيام

وكالة الراي


 

وكالة صفا

الأسير الأخرس يواصل إضرابه لليوم الـ73 وسط تدهور صحته

 

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استطلاع: 88% من العرب يرفضون الاعتراف بـ"إسرائيل

 

  •  

سما نيوز

 فلسطين اليوم

أسرى

 

قوات الاحتلال تداهم مناطق عدة بالضفة وتعتقل عدداً من المواطنين

 

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عرب  48

وكالة وفا

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حدث في مثل هذا اليوم

·         7 تشرين أول (أكتوبر)

  • 2004 م مقتل 69 إسرائيلياً وإصابة ما لا يقل عن 260 في انفجار هز فندق هيلتون طابا في سيناء
  •  2002م ممجزرة في خانيونس راح ضحيتها 14 شهيداً و136 جريحاً بعد اجتياح آليات ومجنزرات ودبابات إسرائيلية لحي الأمل والكتيبة والبلدة واستشهاد مواطن وإصابة 7.
  • 2001م معملية استشهادية نفذها البطل أحمد عبد المنعم ضراغمة، فبينما كان في طريقه إلى تنفيذ عملية استشهادية أوقفه مستوطن وطلب منه هويته فما كان من الاستشهادي إلا أن فجر نفسه في المستوطن مما أدى إلى استشهاد ضراغمة ومقتل المستوطن.
  • 1986 م قيام المجاهد خالد الجعيدي من الجهاد الإسلامي بقتل المستوطن الإسرائيلي (موسى كستو) بالسكين في ساحة مدينة غزة.
  • 1985 م مجموعة فلسطينية مسلحة تسيطر على سفينة ركاب إيطالية، تنتمي إلى جهة التحرير الفلسطينية التي يتزعمها محمد عباس (أبو العباس) الخاطفون يستسلمون للسلطات المصرية بعد يومين عقب قتلهم راكباً يهودياً أمريكياً.
  • 1985 م مقتل وجرح عشرين شخصا في انفجار قنبلة دمرت مقر المخابرات الإسرائيلية في غربي القدس.
  • 1973 م مجموعة فدائية تقصف ثلاث مستعمرات إسرائيلية في غور بيسان بالصواريخ.
  • 1947 م اجتماع مجلس جامعة الدول العربية (عالية- لبنان) بعدما تبين وبصورة قاطعة أن الجمعية العامة للأمم المتحدة سوف تتخذ قراراً يقضي بتقسيم فلسطين وإنشاء دولة يهودية فيها، انصرفت جهود الوفود العربية في الأمم المتحدة إلى العمل على إحباط مشروع التقسيم في حين دعت جامعة الدول العربية إلى عقد مؤتمر في عالية على مستوى رؤساء الوزراء ووزراء الخارجية والدفاع العرب لبحث الأوضاع السياسية ومناقشات الجمعية العامة بشأن "فلسطين" ودراسة موضوع الدفاع عنها.
  • 1938 م المؤتمر البرلماني العربي العالمي وفود فلسطينية تغادر لعرض الملف الفلسطيني على قادة الدول العربية والإسلامية بعد تفاقم الأعمال العدوانية البريطانية ضد فلسطين وشعبها وبعد ظهور المزيد من تصميم بريطانيا على تهويد البلاد المقدسة.

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جمعية غزي دستك تنفذ حملة "عطاوك نجاتهم"

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