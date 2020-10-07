النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2638 ) الأربعاء 7/10/2020
أخبار فلسطينية
· “فتح” تبحث في دمشق ترتيبات مشاركة الخارج في الانتخابات.. وحماس تتشاور حول لقاء…
· الجهاد الإسلامي" تدعو لـ"برنامج مقاوم" لمواجهة مخططات الاحتلال
· كورونا في القدس: 102 إصابة جديدة بالفيروس خلال يومين
· الصحة الفلسطينية: 10 وفيات و475 إصابة جديدة بكورونا
· سرايا القدس تهدد الاحتلال: المعركة المقبلة ستكون بتكتيكات مختلفة تمامًا سيشهدها الميدان واقعًا
أخبار إسرائيلية
· الصحة الإسرائيلية: 20 وفاة و3007 إصابات بكورونا
· غمزو يؤكد: مؤشرات على تباطؤ معدلات الإصابة بكورونا
· رئيس الشاباك خرق تعليمات كورونا خلال العُرش اليهودي
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اخبار دولية
· الألمان أخطروا الفلسطينيين مسبقا بعقد "قمة" أشكنازي - بن زايد
· السفير الأمريكي في تل أبيب يحذر من فوز جو بايدن :سوف يكون نقمة على اسرائيل ودول الخليج
اخبار عربية
· الأردن | أحلام التميمي تحت الضغط: زوجها «غير مرغوب فيه»
· قطر تشرع بتوزيع مساعدات مالية جديدة على 100 ألف أسرة فقيرة في قطاع…
· رئيس البرلمان العربي: ندعم دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية
· "الخارجية": 155 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم
· الخارجية": ارتفاع عدد الإصابات في صفوف جالياتنا بـ"كورونا" إلى 6250
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الصحف العربية
القدس العربي
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· حركة الجهاد الإسلامي: منشآت إسرائيل الحساسة في دائرة استهدافنا
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· صاروخ غزة يبدد الهدوء.. إسرائيل تتوقع تصعيدا عسكريا قريبا مع حماس
· فلسطين.. الغموض يلف حادثة استشهاد أحد شبان طولكرم
· “فتح” تبحث في دمشق ترتيبات مشاركة الخارج في الانتخابات.. وحماس تتشاور حول لقاء…
· قطر تشرع بتوزيع مساعدات مالية جديدة على 100 ألف أسرة فقيرة في قطاع…
· الاحتلال الإسرائيلي يواصل التنكيل بالأسرى بطرق تعذيب مختلفة.. وتوقعات بالتوجه للإضراب الشامل
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الشرق الأوسط
· رئيس البرلمان العربي: ندعم دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية
· وقف الهدم في حي مقدسي مقابل منع تطويره
الخليج الإماراتية
· إسرائيل لا تستبعد عودة التصعيد العسكري في غزة
الاخبار اللبنانية
· مفقودو غزة «أحياء» في سجون مصر!
· ماذا فعل رئيس الموساد في البحرين؟
· الأردن | أحلام التميمي تحت الضغط: زوجها «غير مرغوب فيه»
الشروق المصرية
· وزير الخارجية الإماراتي: الشرق الأوسط دخل حقبة جديدة نحو الأمن والازدهار عقب توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل
الاهرام المصرية
· وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو الفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات
الغد الأردنية
الشرق القطرية
- الإمارات تتبنى ضحايا الهولوكوست وإعلامها يلعن الفلسطينيين !
- اللجنة القطرية تبدأ صرف منحة المساعدات النقدية للأسر المتعففة بغزة
- إسرائيل اقتحمت الأقصى 24 مرة الشهر الماضي
- الصالحي: الفلسطينيون هم اللاعب الأساسي في الحوار الوطني
- مؤشر المركز العربي 2020: الرأي العام العربي يربط العلاقات مع إسرائيل بالحقوق الفلسطينية
- بن غوريون خدع فرنسا وبريطانيا
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الصحف المحلية
جريدة فلسطين
سرايا القدس: المقاومة بخير والمواجهة القادمة بتكتيكات مختلفة
الطب الوقائي: الزيادة بأعداد الإصابات بـ"كورونا" يشكل خطر حقيقي
ماذا قال الأسير الأخرس في وصيته لأبناء شعبنا؟
التنمية بغزة: إعلان موعد صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة
الصحة العالمية: نحو 10% من سكان العالم ربما أُصيبوا بكورونا
القدس
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الحكومة الإسرائيلية تصادق على تمديد أنظمة طوارئ خاصة بتقييد المظاهرات
الجريح مهند عوض يستذكر محطات التضحية خلال انتفاضة الأقصى
اعتقال 7 مواطنين بينهم سيدة واقتحام منزل قيادي في الجبهة الشعبية
الحياة الجديدة
- بدعم من البنك العربي.. توفير أجهزة ومعدات طبية ضرورية لمديرية الصحة في محافظة
- 39 مستوطنا يقتحمون الأقصى
- يصنعون أفراحًا في القدس
- وحدة كورونا في القدس: 39 حالة وفاة وأكثر من أربعة آلاف اصابة الشهر الماضي
- الرئيس يهاتف رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ويثني على آدائها
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- مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية شرق نابلس
- "الخارجية": 155 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم
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صحيفة الأيام
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- »"نوبل الفيزياء" لثلاثة رياديّين في مجال "الثقوب السوداء"
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وكالة الراي
- الاحتلال يوافق على إدخال أموال "الكانتينا" الخاصة بالأسرى
- النخالة: سنشارك بانتخابات المجلس الوطني بشرط فصلها عن التشريعيتقرير إلقاء الكمامات في شوارع غزة..خطر صحي وبيئي
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- "الطاقة" توافق على عرض اتحاد المقاولين لتخفيض سعر الكهرباء
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- وسط تدهور خطير على حالته الصحية
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قوات الاحتلال تداهم مناطق عدة بالضفة وتعتقل عدداً من المواطنين
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- الصحة الفلسطينية: 10 وفيات و475 إصابة جديدة بكورونا
- مواجهات مع الشرطة في مظاهرات مطالبة برحيل نتنياهو
- الألمان أخطروا الفلسطينيين مسبقا بعقد "قمة" أشكنازي - بن زايد
- الصحة الإسرائيلية: 20 وفاة و3007 إصابات بكورونا
- غمزو يؤكد: مؤشرات على تباطؤ معدلات الإصابة بكورونا
- رئيس الشاباك خرق تعليمات كورونا خلال العُرش اليهودي
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وكالة وفا
- 30 عاما على مجزرة الأقصى الأولى
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- الرئيس يهاتف رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم وي ...
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· 7 تشرين أول (أكتوبر)
- 2004 م مقتل 69 إسرائيلياً وإصابة ما لا يقل عن 260 في انفجار هز فندق هيلتون طابا في سيناء
- 2002م ممجزرة في خانيونس راح ضحيتها 14 شهيداً و136 جريحاً بعد اجتياح آليات ومجنزرات ودبابات إسرائيلية لحي الأمل والكتيبة والبلدة واستشهاد مواطن وإصابة 7.
- 2001م معملية استشهادية نفذها البطل أحمد عبد المنعم ضراغمة، فبينما كان في طريقه إلى تنفيذ عملية استشهادية أوقفه مستوطن وطلب منه هويته فما كان من الاستشهادي إلا أن فجر نفسه في المستوطن مما أدى إلى استشهاد ضراغمة ومقتل المستوطن.
- 1986 م قيام المجاهد خالد الجعيدي من الجهاد الإسلامي بقتل المستوطن الإسرائيلي (موسى كستو) بالسكين في ساحة مدينة غزة.
- 1985 م مجموعة فلسطينية مسلحة تسيطر على سفينة ركاب إيطالية، تنتمي إلى جهة التحرير الفلسطينية التي يتزعمها محمد عباس (أبو العباس) الخاطفون يستسلمون للسلطات المصرية بعد يومين عقب قتلهم راكباً يهودياً أمريكياً.
- 1985 م مقتل وجرح عشرين شخصا في انفجار قنبلة دمرت مقر المخابرات الإسرائيلية في غربي القدس.
- 1973 م مجموعة فدائية تقصف ثلاث مستعمرات إسرائيلية في غور بيسان بالصواريخ.
- 1947 م اجتماع مجلس جامعة الدول العربية (عالية- لبنان) بعدما تبين وبصورة قاطعة أن الجمعية العامة للأمم المتحدة سوف تتخذ قراراً يقضي بتقسيم فلسطين وإنشاء دولة يهودية فيها، انصرفت جهود الوفود العربية في الأمم المتحدة إلى العمل على إحباط مشروع التقسيم في حين دعت جامعة الدول العربية إلى عقد مؤتمر في عالية على مستوى رؤساء الوزراء ووزراء الخارجية والدفاع العرب لبحث الأوضاع السياسية ومناقشات الجمعية العامة بشأن "فلسطين" ودراسة موضوع الدفاع عنها.
- 1938 م المؤتمر البرلماني العربي العالمي وفود فلسطينية تغادر لعرض الملف الفلسطيني على قادة الدول العربية والإسلامية بعد تفاقم الأعمال العدوانية البريطانية ضد فلسطين وشعبها وبعد ظهور المزيد من تصميم بريطانيا على تهويد البلاد المقدسة.