النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2638 ) الأربعاء 7/10/2020

10:19"مباحث كورونا" تغلق 93 محلًا ومنشأة وتوقف131 مخالفًا

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ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟