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"مباحث كورونا" تغلق 93 محلًا ومنشأة وتوقف131 مخالفًا

07 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:19

"مباحث كورونا" تغلق 93 محلًا ومنشأة وتوقف131 مخالفًا

غزة- الرأي

أوقفت دائرة "مباحث كورونا" بالمباحث العامة في الشرطة، 131 شخصًا من أصحاب المنشآت التجارية، والمواطنين غير الملتزمين بإجراءات الوقاية والسلامة خلال 24 ساعة الماضية.
وأوضحت "مباحث كورونا" في تقريرها ليوم أمس الثلاثاء؛ أنها أوقفت 46 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال في ساعات المساء بجميع المحافظات، وأنهت 35 تجمعاً مخالفاً لمواطنين.
ولفتت المباحث إلى أنها أغلقت 93 محلًا ومنشأة تجارية، من بينها: ملعب كرة قدم، وصالة ألعاب رياضية غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة.
كما أوقفت "مباحث كورونا" 85 من أصحاب المنشآت التجارية المخالفين، وحررت بحقهم تعهدات بعدم تكرار مخالفة الإجراءات.
وأشارت دائرة مباحث كورونا إلى أنه يتم إحالة تلك القضايا إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة حسب كل قضية، واتخاذ الإجراءات القانونية.
وتواصل المباحث العامة بالشرطة، ومن ضمنها "مباحث كورونا"، مهامها اليومية في متابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من فيروس كورونا.

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