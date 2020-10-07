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الطب الوقائي يسلم إخطارين لمعصرتي زيتون ويتلف مواداً غذائية فاسدة

07 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:43

الطب الوقائي يسلم إخطارين لمعصرتين زيتون ويتلف مواداً غذائية فاسدة
الطب الوقائي يسلم إخطارين لمعصرتين زيتون ويتلف مواداً غذائية فاسدة

غزة- الرأي

نفذ فريق مراقبة الأغذية- الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة،  وبالتعاون مع مباحث التموين حملة على المحلات التجارية للأغذية وذلك في إطار العمل والجهود المستمرة للحفاظ على صحة و سلامة الغذاء.

ففي مدينة غزة، نفذت فرق التفتيش الصحي،  حملة على معاصر الزيتون في المدينة، للاطمئنان على أوضاعها ومدى جهوزيتها لاستقبال موسم الزيتون .

حيث تم زيارة عدد 9 معاصر في المدينة، وقد تم تحرير عدد إخطارين لمعصرتين لتصويب اوضاعهم الصحية واعطاء بعض النصائح للعاملين واصحاب الزيتون عن طرق التعامل مع الزيتون وعمليات الفرز والعصر.

وفي مدينة خان يونس، أجرت فرق التفتيش زيارات تفتيشية على المحلات التجارية للأغذية شملت ، مخابز،  وثلاجات حفظ المواد الغذائية و عدة محال تجارية.

وأفادت فرق التفتيش أنها أتلفت 1400 كجم مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بعد قيام التجار بإبلاغهم عن وجود هذه المواد الغذائية لديهم و التي فسدت بسبب ظروف العرض و الطلب.  

وأهابت إدارة الطب الوقائي بجميع التجار ضرورة الإبلاغ عن أي مواد فاسدة أو مشكوك في صلاحيتها ، وذلك من خلال التواصل مع الطب الوقائي للإبلاغ عن هذه المواد ليقوم فريق الطب الوقائي بالتحقق من صلاحية هذه المواد للاستهلاك البشري،  وذلك حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين  .

الطب الوقائي يسلم إخطارين لمعصرتين زيتون ويتلف مواداً غذائية فاسدة 121012797_3402980266426912_5142231833712919520_n 120998939_3402979869760285_8373943130783998753_n 120998516_3402979729760299_8849257198921517800_n 120943831_3402979589760313_8471602114064943977_n 120968598_3402973609760911_7445439417005350859_n 120946692_3402973326427606_3374443996278931306_n 121011207_3402973139760958_635972488401463184_n 120966034_3402971263094479_620659610026825179_n 120943817_3402971906427748_205127036360347459_n
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