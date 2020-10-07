"زقوت": فحص 1000 حالة من مرضى الجهاز التنفسي الشهر الماضي

غزة- الرأي

ذكر مدير مستشفى الباطنة بمجمع الشفاء الطبي د. محمد زقوت، أن قسم فرز مرضى الجهاز التنفسي قام بمعاينة ألف حالة خلال الشهر الماضي، منها (500) عينة لحالات اشتباه بفيروس " كورونا".

وبين د. زقوت انه منذ بداية جائحة " كوفيد 19" تم إنشاء قسم فرز مرضى الجهاز التنفسي الذي تم افتتاحه بمبنى العيادات الخارجية للمجمع لاستقبال جميع الحالات المرضية التي تعاني من أعراض تنفسية، حيث يقوم بفرز الحالات المرضية المشتبه بإصابتها بالفيروس.

وأشار أنه تم اختيار نخبة من الأطباء المختصين في الأمراض الصدرية والباطنة وكذلك طاقم تمريضي من ذوي الخبرة للعمل فيه، حيث يقوم الأطباء بسحب العينات للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا وتنويم ومتابعة بعض الحالات في قسم الفرز لحين ظهور نتيجة الفحص أو إدخال الحالات من ذوي الأعراض التنفسية الشديدة لأقسام فرز خاصة تم تجهيزها وتخصيها لعلاج ومتابعة هؤلاء المرضى.