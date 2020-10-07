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مدرسة عين الحلوة الأساسية بالوسطى تطلق مبادرة "استثمر وقتك وأنت في بيتك"

07 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:55

مبادرة "استثمر وقتك وأنت في بيتك"
مبادرة

الوسطى- الرأي

 أطلقت المرشدة التربوية آمال حنونة بمدرسة عين الحلوة الأساسية المشتركة التابعة لمديرية التربية والتعليم بالوسطى، مبادرة إرشادية بعنوان " استثمر وقتك وأنت في بيتك " لطلاب المدرسة، 

وأوضحت مديرة المدرسة أماني بنات، أن الهدف من المبادرة هو استغلال الوقت واستثماره بكل ما هو مفيد للطالب وتنفيذ نشاطات تربوية وترفيهية لتنمية جميع جوانب شخصية الطفل، والتغلب على مشاعر الخوف والتوتر الناتجة عن جائحة كورونا والحجر الصحي، وتوصيل المعلومات للطالب بطرق شيقة وجذابة.

وقالت  المرشدة التربوية آمال حنونة قالت: إن آلية تنفيذ المبادرة تتم  من خلال عمل مجموعة تشمل الادارة المدرسية ومعلمات المدرسة واولياء أمور الطلبة لتبادل المعلومات والآراء والافكار وحل المشكلات التي يعاني منها بعض الطلبة ومعالجة المخاوف والتوتر ومشاعر القلق التي تسببها جائحة كورونا.

ولفتت إلى ذلك يأتي  من خلال تنفيذ أنشطة رياضية وترفيهية وبث فيديوهات ارشادية تقدم من خلالها المرشدة مجموعة من النصائح عن أهمية اتباع ارشادات السلامة والوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة لإرسال فيديوهات لأولياء الأمور تحتوي على حلول للمشاكل السلوكية والنفسية والحديث عن الاسباب وطرق العلاج .

ومن الأنشطة التي يمارسها الطلبة خلال المبادرة عمل فيديوهات لقيام الطلاب برسم لوحات فنية ورسمات معبرة وعرضها، والقاء قصائد شعرية من المنهج وخارجه، وكتابة قصة او قصيدة شعرية من تأليف الطلبة عن الوقاية من فيروس كورونا ومواضيع أخرى، بالإضافة لتنفيذ اعمال فنية وأعمال يدوية من عمل الطلبة، واعداد وجبة طعام واعادة التدوير وغيرها من الأنشطة الهادفة.

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