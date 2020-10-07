جمعية غزي دستك تنفذ حملة "عطاوك نجاتهم"

غزة- الرأي

نفذت جمعية غزي دستك، حملة إغاثية طارئة لدعم المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة وذلك بعد انتشار فايروس كورونا (كوفيد 19) داخل المجتمع. وتهدف الحملة الطارئة "عطاؤك نجاتهم" لإمداد المستشفيات والمراكز الصحية بالمستلزمات الطبية.



وتأتي هذه الحملة الطارئة ضمن الأنشطة الإنسانية التي تسعى جمعية غزي دستك من خلالها تخفيف المعاناة للمواطنين حيث شملت مشاريع الحملة التالي: (دعم القطاع الصحي من خلال إغاثة طبية وحقيبة صحية ووقود للمستشفيات، بينما تنوعت ايضا لتلبية بعض الاحتياجات للأسر الفقيرة ما بين سلة غذائية للاسر الفقيرة وانارة امنه وكفالة أيتام ومشاريع سقيا ماء).



وقد استمرت الحملة شهرين حيث استفاد منها قرابة 61,765 شخص وتسعى الجمعية من خلال أنشطتها لتنفيذ وتلبية أكبر قدر من الخدمات الإغاثية والتنموية في قطاع غزة المحاصر.

