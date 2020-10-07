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فتح باب التسجيل للراغبين في السفر إلى دبي والرياض والكويت

07 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:36

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وكالات-الرأي:

أعلنت السفارة الفلسطينية لدى الأردن، اليوم الأربعاء 7/10/2020، عن فتح باب التسجيل للطلبة والمواطنين الراغبين بالسفر إلى دبي، والكويت، والرياض، للالتحاق بدارستهم واعمالهم واسرهم.

ودعت في بيان صحفي، الراغبين في السفر إلى الدول أعلاه التسجيل على الرابط التالي: www.mofa.pna.ps/evacuation.

وأشارت السفارة إلى أن باب التسجيل يفتح بدءاً من الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، ويغلق في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت المقبل الموافق 10/10/2020، علماً أن التسجيل في هذه المرحلة يهدف إلى حصر اعداد الراغبين في السفر.

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