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يترك وصية حال استشهاده

الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه لليوم الـ"73"

07 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:39

الداخل المحتل-الرأي:

يواصل الأسير "ماهر عبد اللطيف حسن الأخرس" اليوم الاربعاء 7/ 10/2020 إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم "73" على التوالي رفضاً لتحويله للاعتقال الإداري التعسفي ، وسط تحذيرات من دخوله مرحلة الخطر الشديد ، ومازال يقبع في مشفى كابلان في الداخل المحتل .

وحذر الأسير، "ماهر الأخرس"، أمس الثلاثاء، أنه مستمر في الاضراب عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري، وأنه "لن يتراجع".

وقال الاخرس من داخل المستشفى: "أنا مستمر في معركة الأمعاء الخاوية، إما الحرية بين عائلتي وأطفالي وإما قتلي باسم عدالتهم الزائفة".

وأضاف المضرب منذ 73 يومًا، "إذا استشهدت وصيتي لشعبي وأهلي هي رفض تشريحي وألا يلمس جثماني ولا يمزق".

وأكد نادي الأسير الفلسطيني، أمس، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي رفضت الاستجابة للأسير ماهر الاخرس لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري.

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