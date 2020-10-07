"الصحة" تبحث تجويد الخدمات المقدمة بمجمع ناصر الطبي

غزة- الرأي

اطلع وفد إدارى برئاسة سائد ابو عطا مدير الشئون الادارية والمالية بالإدارة العامة للمستشفيات بمشاركة الادارة العامة للشئون الادارية على احتياجات الكوادر البشرية في مجمع ناصر الطبي بخان يونس، وذلك خلال زيارته الميدانية اليوم الأربعاء، يرافقه مدير دائرة شئون الموظفين ومدير دائرة الارشيف المركزي.



وبحث أ. أبو عطا خلال لقائه بإدارة المجمع الآليات الكفيلة بتحسين جودة الخدمات الادارية في ظل دعم المجمع بعدد من الوظائف الخدماتية عبر برامج التشغيل المؤقت.

حيث تم التأكيد على ضرورة تفعيل وتغطية خدمات الطوارئ من خلال تفعيل وظيفة خدمات المرضى داخل قسم الطوارئ على مدار ٢٤ ساعة لتقديم خدمة متكاملة للمريض داخل وخارج الاستقبال من خلال برامج التشغيل المؤقت لحين توفير موظفين على بند الميزانية الدائمة.



وناقش المجتمعون آلية وضع حلول مناسبة لعلاج مشكلة نقص موظف الأمن في المجمع من خلال خصخصة الأمن أو زيادة عدد موظفي الأمن من خلال بند الميزانية الدائمة، وتوفير ما يلزم من كوادر بشرية أو غيرها في حال نقل خدمات طبية من المجمع إلى مستشفى الخير.