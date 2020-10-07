تعليم رفح يتفقد تنظيف وتعقيم المدارس

رفح- الرأي

تفقد مدير التربية والتعليم في مدينة رفح أشرف عابدين، مدارس الثانوية العامة ومتابعة مدراء المدارس للأذنة في تنظيف وتعقيم المدارس.

وأفادت تعليم رفح ، أنه تم عمل تعقيم شامل لكافة مرافق المدرسة .

و أكد عابدين، أن جولاته على المدارس بدأت أمس الثلاثاء، وستستمر كل يوم، بهدف الاطمئنان التام على صحة وحياة الطلبة.

وأوضح عابدين أنه أعطى كامل الصلاحيات للجنة الطوارئ ولمديري الدائرتين الإدارية والفنية بتفعيل كافة المشرفين ورؤساء الأقسام لمتابعة تنفيذ الإجراءات الصحية في المدارس .

من جهتهم، تفقد مدير الدائرة الإدارية سمير الحوراني ومدير الدائرة الفنية إسماعيل حرب، أعمال التنظيف والتعقيم في المدارس الغربية التابعة للمديرية .

وفي جولة منفصلة تفقد أيضاً رئيس قسم الصحة المدرسية شحدة أبو محسن ورئيس قسم الخدمات فارس أبو جزر عدداً من المدارس .

