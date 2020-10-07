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تعليم خان يونس يناقش استئناف العام الدراسي مع المشرفين التربويين

07 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:46

تعليم خان يونس يناقش استئناف العام الدراسي مع المشرفين التربويين
تعليم خان يونس يناقش استئناف العام الدراسي مع المشرفين التربويين

خان يونس- الرأي

اجتمع عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس، بالمشرفين التربويين، لمناقشة العديد من الأمور الفنية والإدارية الخاصة باستئناف العام الدراسي لمدارس الثانوية العامة بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

وحضر الاجتماع: أ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، وأ. ماجد الأغا رئيس قسم الاشراف التربوي، ود. أكرم الحجوج رئيس قسم الإدارات المدرسية، وأ. خيري قطيط رئيس قسم الرقابة، و.أ. ماجد القدرة رئيس قسم الصحة المدرسية.

وافتتح أ. الفرا اللقاء بكلمة رحب من خلالها بالحضور، مثمناً جهودهم الحثيثة لتطوير العملية التربوية من خلال التعلم عن بعد بسبب جائحة كورونا، متمنياً لهم السلامة التامة.
وأكد أ. الفرا على ضرورة متابعة العمل في مدارس الثانوية، والتشديد على تعقيم المدارس ونظافتها بما يوافق البروتوكول الصحي للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلبة، منوهاً إلى أهمية دور المشرفيين التربويين بمساندة مديري المدارس والعمل على حل الإشكاليات الميدانية أولاً بأول.
وأشاد  بتنفيذ محاكاة العودة الآمنة للمدارس، والتي نفذت بمدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين، مثمناً جهود كل من شارك في إنجاح هذه التجربة، وأكد بأنه سيتم تطبيق المحاكاة في جميع المدارس التي ستستأنف بداية من الأسبوع المقبل.

بدوره طالب العسولي بالتواصل الدائم مع مدراء المدارس من أجل تهيئة البيئة المدرسية، والاستعداد لأي قرارات جديدة صادرة عن وزارة التربية والتعليم، منوهاً على ضرورة الحصر الحقيقي للعجز والفائض للعمل على توفير الشواغر.

من ناحيته شكر  أبو شتات المشرفين التربويين على حضورهم لهذا الاجتماع، مؤكداً على ضرورة متابعة المعلمين خلال الفترة القادمة، للبدء الفعلي في المناهج الدراسية، مشدداً على أهمية استكمال تدريب المعلمين على استخدام الفصول الافتراضية من أجل دمجها بجانب التعليم الوجاهي.

وفي نهاية الاجتماع تم الاستماع للاستفسارات والاسئلة من قبل رؤساء الأقسام والرد عليها.

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