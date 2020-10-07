وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الشباب: صرف 346 ألف دولار للمستفيدين من منحة الزواج وكالة الرأي الفلسطينية الصحة العالمية في فلسطين تثني على جهود وزارة الصحة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تتسلم مصعداً كهربائياً وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يطلع مجلس أولياء الأمور على تجهيزات المدارس وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: 172 زيارة تفتيشية و26 محضر ضبط لبضائع ومواد غذائية وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تبحث تصويب أوضاع محطات الوقود وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تعقد ورشة تدريبية على نظام "Moodle" التعليمي الإلكتروني وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يناقش استئناف العام الدراسي مع المشرفين التربويين وكالة الرأي الفلسطينية تعليم رفح يتفقد تنظيف وتعقيم المدارس وكالة الرأي الفلسطينية زراعة طوارئ الشمال تتابع معاصر الزيتون وتتفقد مزارعي الفراولة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

بالتعاون مع كلية الدعوة

الأوقاف تعقد ورشة تدريبية على نظام "Moodle" التعليمي الإلكتروني

07 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:48

الأوقاف تعقد ورشة تدريبية على نظام "Moodle" التعليمي الإلكتروني
الأوقاف تعقد ورشة تدريبية على نظام

غزة- الرأي

عقدت مديرية أوقاف غزة بالتعاون مع كلية الدعوة الإسلامية - فرع الشمال - ورشة عمل حول التدريب على نظام "Moodle" التعليمي الإلكتروني، والذي استهدفت عدداً من محاضري الكلية.

 وحضر اللقاء كل من د. شكري الطويل مدير عام التعليم الشرعي بوزارة الأوقاف، و د. محمد سالم مدير أوقاف غزة، أستاذ تفسير القرآن الكريم وعلومه بكلية الدعوة الإسلامية.

بدوره استعرض سالم أهمية العملية التفاعلية عبر نظام " Moodle"ومميزاته واستخداماته، بهدف بناء قدرات المحاضرين في مجال التعليم عن بُعد، وكيفية الاستفادة من الفضاء الإلكتروني لتحقيق الأهداف المرجوة في ظل الأوضاع الاستثنائية بسبب وباء كورونا.

من جانبه ثمن الطويل جهود مدير المديرية والمحاضرين على ما بذلوه من أجل الارتقاء بالدعوة إلى الله تعالى، ونشر العلوم المتعددة عبر برنامج " Moodle".

وفي نهاية اللقاء شكر سالمُ مديرَ عام التعليم الشرعي بوزارة الأوقاف على اهتمامه بالأنشطة التعليمية والدعوية المختلفة، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك للارتقاء بالعمل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية غزي دستك تنفذ حملة "عطاوك نجاتهم"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟