الأوقاف تعقد ورشة تدريبية على نظام "Moodle" التعليمي الإلكتروني

غزة- الرأي

عقدت مديرية أوقاف غزة بالتعاون مع كلية الدعوة الإسلامية - فرع الشمال - ورشة عمل حول التدريب على نظام "Moodle" التعليمي الإلكتروني، والذي استهدفت عدداً من محاضري الكلية.

وحضر اللقاء كل من د. شكري الطويل مدير عام التعليم الشرعي بوزارة الأوقاف، و د. محمد سالم مدير أوقاف غزة، أستاذ تفسير القرآن الكريم وعلومه بكلية الدعوة الإسلامية.

بدوره استعرض سالم أهمية العملية التفاعلية عبر نظام " Moodle"ومميزاته واستخداماته، بهدف بناء قدرات المحاضرين في مجال التعليم عن بُعد، وكيفية الاستفادة من الفضاء الإلكتروني لتحقيق الأهداف المرجوة في ظل الأوضاع الاستثنائية بسبب وباء كورونا.

من جانبه ثمن الطويل جهود مدير المديرية والمحاضرين على ما بذلوه من أجل الارتقاء بالدعوة إلى الله تعالى، ونشر العلوم المتعددة عبر برنامج " Moodle".

وفي نهاية اللقاء شكر سالمُ مديرَ عام التعليم الشرعي بوزارة الأوقاف على اهتمامه بالأنشطة التعليمية والدعوية المختلفة، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك للارتقاء بالعمل.