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بتمويل حكومي

الحكم المحلي تتسلم مصعداً كهربائياً

07 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:28

الحكم المحلي تتسلم مصعداً كهربائياً
الحكم المحلي تتسلم مصعداً كهربائياً

غزة- الرأي

قالت وزارة الحكم المحلي،  إنها استلمت مصعداً  كهربائياً حديثاً،  صناعة تركية بتكلفة 98الف شيكل بتمويل حكومي.

وأوضحت الوزارة أن المصعد يخدم ستة طوابق ويتسع لـ 6 أشخاص بتوريد من شركة اليرموك للمقاولات العامة وبتنفيذ شركة ساكن للمصاعد.

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