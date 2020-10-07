الحكم المحلي تتسلم مصعداً كهربائياً

غزة- الرأي

قالت وزارة الحكم المحلي، إنها استلمت مصعداً كهربائياً حديثاً، صناعة تركية بتكلفة 98الف شيكل بتمويل حكومي.

وأوضحت الوزارة أن المصعد يخدم ستة طوابق ويتسع لـ 6 أشخاص بتوريد من شركة اليرموك للمقاولات العامة وبتنفيذ شركة ساكن للمصاعد.