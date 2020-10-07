الحكم المحلي تتسلم مصعداً كهربائياً

قالت وزارة الحكم المحلي، إنها استلمت مصعداً كهربائياً حديثاً، صناعة تركية بتكلفة 98الف شيكل بتمويل حكومي.
وأوضحت الوزارة أن المصعد يخدم ستة طوابق ويتسع لـ 6 أشخاص بتوريد من شركة اليرموك للمقاولات العامة وبتنفيذ شركة ساكن للمصاعد.
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07 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:28
غزة- الرأي
قالت وزارة الحكم المحلي، إنها استلمت مصعداً كهربائياً حديثاً، صناعة تركية بتكلفة 98الف شيكل بتمويل حكومي.
وأوضحت الوزارة أن المصعد يخدم ستة طوابق ويتسع لـ 6 أشخاص بتوريد من شركة اليرموك للمقاولات العامة وبتنفيذ شركة ساكن للمصاعد.
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