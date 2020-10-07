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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الصحة العالمية في فلسطين تثني على جهود وزارة الصحة بغزة

07 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:32

الصحة العالمية في فلسطين تثني على جهود وزارة الصحة بغزة
الصحة العالمية في فلسطين تثني على جهود وزارة الصحة بغزة

غزة- الرأي

أثنى مدير منظمة الصحة العالمية في فلسطين د. جيلارد روكنشوب على جهود وزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء عمل مع وكيل وزارة الصحة د. يوسف ابو الريش لمناقشة مستجدات الوضع الصحي .

وقال د. جيلارد، إن وزارة الصحة نجحت في محاصرة الفايروس لفترة طويلة، فقد عمل الجميع بصورة جيدة الأمر الذي يتطلب توفير الدعم اللازم لتمكين الطواقم الصحية من اداء دورها على أكمل وجه خاصة زيادة المسحات المخبرية .

بدوره استعرض د. أبو الريش الاجراءات والسياسات التي نفذتها وزارة الصحة لمواجهة الجائحة رغم ما يعانيه قطاع غزة من وضع صحي مرهق جراء الأزمات والظروف التي عصفت خلال السنوات الاخيرة .

وأوضح د. أبو الريش الى أن الوزارة نجحت في كسب الوقت من خلال تاخير دخول الفايروس الى المناطق السكنية، حيث عملت على تعظيم الجهوزية على مستوى التجهيزات الطبية وتدريب الطواقم الطبية وتجهيز مراكز الحجر الصحي .

وقال:" إن ملف أزمة كورونا ليس هو العنوان فقط فيما يتعلق بتوفير الدعم والمساندة بل هناك أزمة متواصلة شكلت لسنوات عبئا على العمل الصحي والتي هي أزمة نقص الادوية والمهام الطبية، حيث من غير المعقول تقديم رعايية صحية ونحن نعاني من عجز دوائي في عديد الاصناف الهامة خاصة مرضى السرطان وفقر الدم وأدوية الرعاية الاولية ومرضى الفشل الكلوي وأصناف الحليب العلاجي للاطفال" .

 

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