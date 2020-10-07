وزارة الشباب: صرف 346 ألف دولار للمستفيدين من منحة الزواج

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن صرف مبلغ (٣٤٦) ألف دولار للمستفيدين من المنحة القطرية للزواج ممن استكملوا الإجراءات وتقديم الأوراق الثبوتية بعد استئناف عمل صندوق دعم الشباب إثر التوقف القسري نتيجة جائحة "كورونا"، بواقع (١٤٨) مستفيدا.

وأوضحت الوزارة أن طاقم صندوق دعم الشباب واصل عمله في خدمة الشباب ممن تشملهم المنحة القطرية للزواج وفق الشروط المعلنة وحسب الكشوفات المعتمدة ممن سجلوا إلكترونيا.

وأكدت الوزارة أنها تعمل على استكمال ملف المسجلين للمنحة من الفئة العمرية ٣٣ عاما فما فوق خلال الفترة القادمة، وعبر الٱلية المعتمدة للتأكد من صحة البيانات ومطابقة كافة الشروط.

وتمنت الوزارة أن تزول هذه الأزمة قريبا ويتاح العمل لاستكمال برامج الوزارة وخدمة الشباب، رغم أن الظروف الطارئة لم توقف تنفيذ البرامج بما يتناسب مع الإجراءات الصحية والتعليمات الحكومية.

يذكر أن (٨٠) مستفيدا توجهوا اليوم إلى فروع بنك البريد في محافظات غزة لاستلام منحة الزواج، وقدمت الوزارة شكرها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على جهودها في تسهيل صرف المنحة مراعاة لظروف المستفيدين.