صحة الاحتلال: 31 وفاة و4674 إصابة بكورونا

الداخل المحتل-الرأي:

أعلنت صحة الاحتلال، تسجيلها 31 حالة وفاة و4674 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة، وذلك على الرغم من الانخفاض بنسبة الإصابة بالعدوى.



وبهذه الحصيلة التي سجلت، أمس الثلاثاء، يرتفع إجمالي الإصابات النشطة إلى 61606، بينما بلغ عدد الإصابات التي سجلت منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي، 278585 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 1803 حالات وفاة.



وتأتي حصيلة الوفيات والإصابات والارتفاع المتواصل في الإصابات النشطة، وذلك على الرغم من الانخفاض الذي سجل بنسبة العدوى التي بلغت 10.5% من مجمل الفحوصات التي أجريت، أمس الثلاثاء، وبلغت 46500.



ويرقد في مستشفيات الاحتلال وأقسام كورونا 1612 مصابًا، منهم 855 مصابًا بحالة خطيرة، و298 مصابًا وصفت حالتهم بالخطيرة، بينما 223 مصابًا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.