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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الصحة العالمية تثني على جهود الصحة بمواجهة كورونا

07 تشرين أول / أكتوبر 2020 03:39

اجتماع الصحة العالمية
اجتماع الصحة العالمية

غزة- الرأي:

أثنى مدير "منظمة الصحة العالمية في فلسطين" "جيلارد روكنشوب" على جهود وزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا في قطاع غزة.

وجاء ذلك خلال لقاء عمل مع وكيل وزارة الصحة يوسف ابو الريش لمناقشة مستجدات الوضع الصحي .

وقال دجيلارد "إن وزارة الصحة نجحت في محاصرة الفايروس لفترة طويلة , فقد عمل الجميع بصورة جيدة الأمر الذي يتطلب توفير الدعم اللازم لتمكين الطواقم الصحية من أداء دورها على أكمل وجه خاصة زيادة المسحات المخبرية" .

بدوره استعرض أبو الريش الاجراءات والسياسات التي نفذتها وزارة الصحة لمواجهة الجائحة رغم ما يعانيه قطاع غزة من وضع صحي مرهق جراء الأزمات والظروف التي عصفت خلال السنوات الاخيرة .

وأوضح أبو الريش الى أن الوزارة نجحت في كسب الوقت من خلال تاخير دخول الفايروس الى المناطق السكنية , حيث عملت على تعظيم الجهوزية على مستوى التجهيزات الطبية وتدريب الطواقم الطبية وتجهيز مراكز الحجر الصحي .

وأضاف "إن ملف أزمة كورونا ليس هو العنوان فقط فيما يتعلق بتوفير الدعم والمساندة بل هناك أزمة متواصلة شكلت لسنوات عبئا على العمل الصحي والتي هي أزمة نقص الادوية والمهام الطبية، حيث من غير المعقول تقديم رعاية صحية ونحن نعاني من عجز دوائي في عديد الاصناف الهامة خاصة مرضى السرطان وفقر الدم وأدوية الرعاية الاولية ومرضى الفشل الكلوي وأصناف الحليب العلاجي للاطفال" .

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