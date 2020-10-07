"مباحث كورونا" تُوقف 112 مخالفًا لإجراءات السلامة

غزة - الرأي

أوقفت دائرة "مباحث كورونا" بالمباحث العامة في الشرطة، 112 شخصًا من أصحاب المنشآت التجارية، والمواطنين غير الملتزمين بإجراءات الوقاية والسلامة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت "مباحث كورونا" في تقريرها اليومي؛ أنها أوقفت 40 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال في ساعات المساء بجميع المحافظات، وأنهت 41 تجمعاً مخالفاً لمواطنين.

ولفتت المباحث إلى أنها أغلقت 89 محلًا ومنشأة تجارية، غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة.

كما أوقفت "مباحث كورونا" 72 من أصحاب المنشآت التجارية المخالفين، وحررت بحقهم تعهدات بعدم تكرار مخالفة الإجراءات.

وأشارت دائرة مباحث كورونا إلى أنه يتم إحالة تلك القضايا إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة حسب كل قضية، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل المباحث العامة بالشرطة، ومن ضمنها "مباحث كورونا"، مهامها اليومية في متابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من فيروس كورونا.