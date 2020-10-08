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طريقة تمكنك من معرفة كيف كتب اسمك في هواتف الآخرين

08 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:24

طريقة تمكنك من معرفة كيف كتب اسمك في هواتف الآخرين
طريقة تمكنك من معرفة كيف كتب اسمك في هواتف الآخرين

ينتاب الكثيرين شعور بالفضول لمعرفة كيف كتبت أسماؤهم أو كيف تم تلقيبهم في سجلات الهاتف عند الناس، فهل توجد طريقة لمعرفة ذلك؟

وحول هذا الموضوع قال الخبير التقني ورئيس قسم الخبرة الرقمية في هيئة Roskachestvo الروسية، أنطون كوكانوف: "من الممكن للشخص أن يعرف كيف تم تسجيل اسمه في سجلات هواتف الآخرين عبر تطبيقات خاصة، لكن لا ينصح باستعمال مثل هذه التطبيقات لأسباب تتعلق بأمن البيانات... أحد هذه التطبيقات على سبيل المثال هو GetContact، قبل عامين كان هذا التطبيق من بين أكثر البرامج التي تم تحميلها من قبل المستخدمين الروس لمتجر App Store الإلكتروني".

وأشار كوكانوف إلى أن "هذا التطبيق كان يستخدم بداية لأغراض أخرى كتفادي الاتصالات والرسائل المزعجة من بعض الجهات، لكنه بات يستعمل من البعض ليعرفوا كيف تمت تسميتهم في هواتف الآخرين".

وأضاف "لا أنصح بتحميل مثل هذا النوع من التطبيقات في الهواتف كونها قادرة على الوصول إلى سجلات الأسماء والعناوين في هذه الأجهزة، وقد يتم استغلالها للوصول إلى بيانات المستخدمين، عند تحميلك لمثل هذه التطبيقات فإنك تمنحها حق الوصول إلى سجلات جهات الاتصال طوعيا، وهذا من شروط استخدام التطبيق، وبهذا قد تصبح بياناتك وبيانات جهات اتصالك في مخدمات الشركة المسؤولة عن التطبيق".

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