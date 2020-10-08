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أب يبتكر طريقة لتهدئة صغاره لينعم بالنوم

08 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:31

أب يبتكر طريقة لتهدئة صغاره لينعم بالنوم
أب يبتكر طريقة لتهدئة صغاره لينعم بالنوم

أب ذكي أراد أن يرتاح من فوضى أولاده في البيت وينعم بقليل من النوم والهدوء، فقام بإقامة مسابقة بقيمة دولار واحد وهي عبارة عن رسمه وهو نائم، وامهلهم من الوقت ساعتين لرسمه والحصول على الجائزة التي ربما يعتبرها الأولاد ثمنا معنويا لعدم ادراكهم في هذه الفترة من عمرهم للبعد المالي والاقتصادي.

الفكرة الجميلة تأتي في وقت يعاني الكثير فيه مع أولادهم الصغار من النوم المبكر، وهذه الظاهرة قد تكون مؤذية للأب الذي يعود للبيت من العمل مرهقاً وللأم التي ترعاهم ليل نهار منذ الولادة حتى ان يبلغوا الكبر.

ولذا يوصي خبراء التربية، الوالدين بتوصيات عدة لعل ابرزها التعامل مع أولادهم الصغار بما يشعره بالراحة وبما يعتقده الوالدين الأفضل للصغير فقط.

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