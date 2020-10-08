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ما سبب ظهور الطقطقة في المفاصل وكيف تعالج؟

08 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:33

ما سبب ظهور الطقطقة في المفاصل وكيف تعالج؟
ما سبب ظهور الطقطقة في المفاصل وكيف تعالج؟

أشار  الدكتور يوري غلازكوف، إلى أن أمراض المفاصل تقلل كثيرا من جودة الحياة. فما سبب ظهور طقطقة في المفاصل عند البعض؟ وهل تدعو للقلق؟

وفقا للدكتور، لا شيء يدعو للقلق، إذا كانت هذه الطقطقة تظهر بين فترة وأخرى. لأن السبب عادة يكون تحرر فقاعات الهواء عند تغير الضغط داخل الجراب الزلالي للمفصل (الكيس الزلالي). ولكن إذا كانت الطقطقة مصحوبة بألم فيجب إجراء الفحوص لتحديد السبب.

ويضيف، قد يكون سبب الألم:
- التهاب الوتر، الذي يعاني منه غالبا كبار السن والرياضيون. هذه الأوتار تربط العضلات بسطح العظام. والتهاب هذه الأوتار هو سبب الشعور بالألم في المفاصل، ولكن نادرا ما تسببه الطقطقة.

- التهاب الجراب (التهاب التجويف الكيسي) التهاب المنطقة المحيطة بالمفصل، المحتوية في الحالة الطبيعية على سائل. وهذا السائل في حالة الالتهاب أو الإصابة يزداد، مسببا الألم واحمرار المنطقة. وقد يكون التهاب الجراب قيحيا.

- التهاب المفاصل، وهذا التهاب حاد يرافقه تغير شكل المفصل، ووذمة المفصل، وغالبا ما يلاحظ إحمرار الجلد فوق المفصل. هذا الالتهاب يتطلب اتخاذ إجراءات فورية.

- تلف الغضروف الهلالي. يتميز بتورم منطقة الركبة وظهور ورم دموي.
- متلازمة الفخذ الرضفي، تحدث في منطقة بين الرضفة والفخذ من مفصل الركبة. وتظهر هذه الحالة عند الرياضيين وكبار السن عادة. وأهم أعراضها الألم عند استخدام الدرج في النزول إلى الأسفل.

ويشير الطبيب، إلى أن أفضل علاج شعبي للمفاصل هو ورق الملفوف. كما توجد مراهم خاصة لها تأثير إيجابي في المفاصل. ويمكن وضع كمادات الكحول المخفف.

وينصح الدكتور، كل من يعاني من مشكلات في المفاصل، بضرورة استشارة طبيب أخصائي، لأنه إذا لم يكن السبب وجود أمراض خطيرة، فسوف توصف له تمارين رياضية معينة. كما ينصح بتخفيض الوزن، وعدم ممارسة نشاط بدني مكثف.

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