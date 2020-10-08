الأسرة الرياضية تفتتح صالة أمير الكويت الراحل صباح الأحمد

شاركت الأسرة الرياضية في افتتاح صالة أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الجابر الصبَّاح، والملعب الكروي بنادي خدمات الشاطئ بحضور عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ، ود. يحيى شامية النائب في المجلس التشريعي، ووليد أيوب رئيس المجلس الأولمبي الفلسطيني، وعلي أبو حسنين رئيس منتدى الرواد، وأعضاء اتحاد الكرة، ورؤساء الاتحادات الأخرى والأندية وعدد من الكوادر الرياضية.

وفي كلمة الافتتاح، قال هنية إن إطلاق اسم الراحل الذي قدم الكثير لفلسطين مع القيادات الكويتية الأخرى، على الصالة والملعب الرديف يأتي كرسالة وفاء وتقدير لأمير الإنسانية الراحل، صاحب المواقف الأصيلة تجاه شعبنا الفلسطيني ورياضييه، ووقوفه بجانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأبرق هنية بالتهنئة للشعب الكويتي بتولي الأمير نواف الأحمد الصبَّاح مقاليد الحكم ، متمنياً التوفيق والسداد له، وأن تنعم الكويت بالأمن والخير.

وفي كلمة عبر الربط التلفزيوني، قدم سطام السهلي رئيس الاتحاد الأسيوي والكويتي للصحافة الرياضية، الشكر إلى المشاركين في الافتتاح باسم الشعب الكويتي، مؤكداً بأن الكويت ستبقى دوماً بجانب شعبنا، انطلاقاً من العلاقات الأخوية بين الشعبين. واشتمل الحفل على العديد من الكلمات التي أكدت على مكانة الكويت لدى شعبنا، مؤكدين أن رحيل الامير الصباح ترك فجوة كبيرة، وأن إطلاق اسم الراحل يأتي وفاءً، وتقديرا لمسيرته الحافلة بالعطاء والدعم لفلسطين، وأن الشعب الفلسطيني سيبقى وفيا للراحل الصبَّاح وللشعب الكويتي وقيادته.

من جهة أخرى، وضعت الأسرة الرياضية بحضور هنية حجر الأساس لبناء نادي اتحاد دير البلح، وقال هنية إنه تم تخصيص قطعة أرض لنادي اتحاد دير البلح مقدمة من بلدية دير البلح، وتم تسليمها إلى النادي لتنفيذ البناء هذه الفترة، مشيراً إلى أن الأعمال لتطوير ملعب الشهيد محمد في دير البلح, ستتواصل لظهوره بأفضل شكل في الموسم الجديد, ضمن منحة المجلس الأعلى للشباب والرياضة.