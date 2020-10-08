وكالة الرأي الفلسطينية أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة 8 أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية تناول قطعة صغيرة من الخوخ وبعدها سُجن 876 يوماً وكالة الرأي الفلسطينية الخارجية تعلن تقديم خدماتها يومياً بالمقر الرئيسي في مدينة غزة وكالة الرأي الفلسطينية ميسي يبدأ رحلته نحو تحقيق الحلم الأكبر لمنتخب التانغو وكالة الرأي الفلسطينية رئيس “الفيفا” يطمئن على استعداد قطر لاستضافة مونديال 2022 وكالة الرأي الفلسطينية الأسرة الرياضية تفتتح صالة أمير الكويت الراحل صباح الأحمد وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: جو جاف وارتفاع بدرجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية اتحاد الإعلام الرياضي يصدر البطاقة الممغنطة لمنتسبيه وكالة الرأي الفلسطينية ما سبب ظهور الطقطقة في المفاصل وكيف تعالج؟ وكالة الرأي الفلسطينية علماء يبتكرون "بولي إيثيلين" مضاد للرصاص
أخبار » الرياضة و الملاعب

الأسرة الرياضية تفتتح صالة أمير الكويت الراحل صباح الأحمد

08 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:45

الأسرة الرياضية تفتتح صالة أمير الكويت الراحل صباح الأحمد
الأسرة الرياضية تفتتح صالة أمير الكويت الراحل صباح الأحمد

شاركت الأسرة الرياضية في افتتاح صالة أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الجابر الصبَّاح، والملعب الكروي بنادي خدمات الشاطئ بحضور عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ، ود. يحيى شامية النائب في المجلس التشريعي، ووليد أيوب رئيس المجلس الأولمبي الفلسطيني، وعلي أبو حسنين رئيس منتدى الرواد، وأعضاء اتحاد الكرة، ورؤساء الاتحادات الأخرى والأندية وعدد من الكوادر الرياضية.

وفي كلمة الافتتاح، قال هنية إن إطلاق اسم الراحل الذي قدم الكثير لفلسطين مع القيادات الكويتية الأخرى، على الصالة والملعب الرديف يأتي كرسالة وفاء وتقدير لأمير الإنسانية الراحل، صاحب المواقف الأصيلة تجاه شعبنا الفلسطيني ورياضييه، ووقوفه بجانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأبرق هنية بالتهنئة للشعب الكويتي بتولي الأمير نواف الأحمد الصبَّاح مقاليد الحكم ، متمنياً التوفيق والسداد له، وأن تنعم الكويت بالأمن والخير.

وفي كلمة عبر الربط التلفزيوني، قدم سطام السهلي رئيس الاتحاد الأسيوي والكويتي للصحافة الرياضية، الشكر إلى المشاركين في الافتتاح باسم الشعب الكويتي، مؤكداً بأن الكويت ستبقى دوماً بجانب شعبنا، انطلاقاً من العلاقات الأخوية بين الشعبين. واشتمل الحفل على العديد من الكلمات التي أكدت على مكانة الكويت لدى شعبنا، مؤكدين أن رحيل الامير الصباح ترك فجوة كبيرة، وأن إطلاق اسم الراحل يأتي وفاءً، وتقديرا لمسيرته الحافلة بالعطاء والدعم لفلسطين، وأن الشعب الفلسطيني سيبقى وفيا للراحل الصبَّاح وللشعب الكويتي وقيادته.

من جهة أخرى، وضعت الأسرة الرياضية بحضور هنية حجر الأساس لبناء نادي اتحاد دير البلح، وقال هنية إنه تم تخصيص قطعة أرض لنادي اتحاد دير البلح مقدمة من بلدية دير البلح، وتم تسليمها إلى النادي لتنفيذ البناء هذه الفترة، مشيراً إلى أن الأعمال لتطوير ملعب الشهيد محمد في دير البلح, ستتواصل لظهوره بأفضل شكل في الموسم الجديد, ضمن منحة المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية غزي دستك تنفذ حملة "عطاوك نجاتهم"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟