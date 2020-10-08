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أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة 8 أكتوبر

08 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:55

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غزة- الرأي:

تشهد الأسواق في قطاع غزة حالة من الاستقرار في أسعار السلع في ظل الإجراءات الحكومية المتخذة للتعامل مع ظروف جائحة "كورونا" منذ مارس الماضي.

وجاءت أسعار الخضروات والفواكه صباح اليوم، وفق موقع سوق الزاوية الإلكتروني المتخصص في مراقبة حالة الأسواق في قطاع غزة كالتالي:

أولًا: أسعار الخضروات:

البندورة: 1 ك = 3.5 – 4 شيكل

خيار: 1ك = 2.5 – 3  شيكل

خيار بلدي: 1ك = 4 شيكل

بصل: 4 ك = 10 شيكل

باذنجان (محاشي): 1ك = 1.5 شيكل

باذنجان (مقالي): 1ك = 1 شيكل

فلفل أخضر: 1ك = 3 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 5 شيكل

بطاطا: 5 ك = 10 شيكل

بطاطا حلوة: 6 -7 ك = 10 شيكل

بامية بلدية: 1 ك = 8 شيكل

ملوخية: 1ك = 2 – 2.5 شيكل

ثومة (وقية): 3 شيكل

1ك = 10 شيكل

لوبيا خضرا: 1ك = 6 شيكل

ليمون مصري أصفر: 1ك = 2.5 شيكل

ليمون بلدي أصفر: 1ك = 3 شيكل

ليمون أخضر: 1ك = 2 – 2.5 شيكل

كوسا: 1ك = 4 شيكل

و3 ك = 10 شيكل

جزر : 1ك = 2.5 شيكل

ملفوف أحمر (صغير) : 3 شيكل

 

ثانيًا: أسعار الفواكه:

عنب: 1ك = 6 شيكل

مانجا خضراء “كي”: 1ك = 4 شيكل

خوخ: 1ك = 5 – 6 شيكل

خوخ ملس: 1ك = 4 شيكل

و3ك = 10 شيكل

سنطروزة: 1ك = 5 شيكل

جوافة: 1ك = 4 شيكل

و3 – 4 ك = 10 شيكل

موز: 1ك = 5 شيكل

تفاح: 3ك = 10 شيكل

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