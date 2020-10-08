فتاة تفقد بصرها بسبب الرموش الصناعية: ما القصة؟

تلجأ الكثير من الفتيات لإستخدام الصمغ من أجل تثبيت الرموش الصناعية، ولكن ماحدث مع سيدة في البرازيل، لم تكشف عن اسمها، كان صادم حين قررت تستخدم هذه المادة لتثبيت رموشها.

وفي التفاصيل، التي ذكرتها وكالات الأنباء، تقول امرأة برازيلية، لم ترغب في الكشف عن اسمها، إنها فقدت البصر في إحدى عينيها وتضررت العين الأخرى بسبب الصمغ الذي تم استخدامه في صالون التجميل لتثبيت الرموش الصناعية.

تثبيت الرموش الصناعية

وتابعت المرأة البالغة من العمر 41 عاماً، عن ماحدث لها قائلة إنها كانت تضع الرموش الصناعية في صالون تجميل في بورتو فيلهو، عاصمة ولاية روندونيا البرازيلية، عندما وقع الحادث.

وفيما بعد شاركت المرأة لاحقاً صوراً لوجهها المصاب بالندوب، وادعت أنها فقدت البصر تماماً في إحدى عينيها، وتعرضت لأضرار في الأخرى أخرى أثناء عملية لصق الرموش الصناعية، وتقول وسائل الإعلام المحلية إن المرأة اشتكت للشرطة بشأن عملية وضع الرموش الفاشلة.

صالون تجميل

وذكرت المرأة أنها أبلغت الموظفات في صالون التجميل أنها لا تستطيع رؤية أي شيء بعينها اليمنى، بينما كانت قدرتها على الرؤية محدودة في العين اليسرى، ثم غادرت الصالون وذهبت إلى المنزل، لكنها قررت الحصول على علاج طبي طارئ في عيادة صحية قريبة عندما لم يهدأ الألم، وشعرت بالوجع الشديد.

وتحدثت شقيقة المرأة إلى الصحافة وانتقدت تعامل العاملين في صالون التجميل مع شقيقتها، حيث أكد الطبيب الذي عالجها أنه كان بالإمكان تجنب الضرر الذي حدث لو حصلت الضحية على علاج عاجل وسريع، فلم يكن سيصل الأمر إلى كل ذلك الضرر.

وأضافت شقيقة الضحية، في تصريحاتها التي نقلتها الكثير من التقارير الصحافية واختارت عدم الكشف عن اسمها أنها سلمت شكوى للسلطات المحلية وعينت أحد المحامين للتعامل مع القضية، ومن المتوقع أن يصدر تقرير طبي مفصل حول الحادث والإصابات التي تعرضت لها الضحية في غضون أيام.

على جانب آخر، لم يتم التعليق من صالون التجميل عن الواقعة أو السبب وراء تعرض السيدة لهذا الحادث.