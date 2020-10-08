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أسعار اللحوم والدواجن في أسواق قطاع غزة 8 أكتوبر

08 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:59

دجاج-2
دجاج-2

غزة- الرأي:

تشهد الأسواق في قطاع غزة حالة من الاستقرار في أسعار السلع في ظل الإجراءات الحكومية المتخذة للتعامل مع ظروف جائحة "كورونا" منذ مارس الماضي.

وجاءت أسعار اللحوم صباح اليوم، وفق موقع سوق الزاوية الإلكتروني المتخصص في مراقبة حالة الأسواق في قطاع غزة كالتالي:

أسعار اللحوم:

عجل: 40 شيكل

عرض مدينة اللحوم:

عجل كبير: 36 شيكل

بتلو: 40 شيكل

 

أسعار الدجاج:

حي: 1ك = 10.5 – 11 شيكل

فخذ: 13 شيكل

دبوس: 15 شيكل

صدر: 24 – 25 شيكل

ستيك: 25 شيكل

شيش: 24 شيكل

جناح: 10 شيكل

كبدة: 18 شيكل

 

أسعار الحبش:

حي: 1ك = 10 شيكل

صدر: 18 شيكل

فخذ بدون ظهر (انثى) 13.5 شيكل

فخذ بظهر (انثى) 11.5 شيكل

فخذ بدون ظهر (ذكر) 12.5 شيكل

فخذ بظهر (ذكر) 10.5 شيكل

جناح: 7 شيكل

كبدة: 14 شيكل

 

أسعار الأسماك الطازجة:

سردينة: 1ك = 8 – 10 شيكل

سلطعون: 1ك = 7 شيكل

فريدي 1ك : 25 شيكل

دنيس: 1ك = 33 شيكل

كلماري: 1ك = 35 شيكل

غزلان: 35 شيكل

سويسي: 32 شيكل

جمبري: 45 شيكل

سلفوح: 27 شيكل

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