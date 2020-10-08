النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2639 ) الخميس 8/10/2020

11:22المالية في غزة تتفقد مشاريعها على الحدود مع مصر

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ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟