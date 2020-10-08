النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2639 ) الخميس 8/10/2020
أخبار فلسطينية
- اشتية: كل وحدة استيطانية هي مشروع ضم.. ويخاطب المطبعين: اتعظوا من التاريخ
- نفي فلسطيني وأوروبي لربط المساعدات باستلام “المقاصة”
- فتح” تتفق مع الفصائل الفلسطينية في دمشق على وضع خارطة طريق للمصالحة دون…
- الاحتلال يخضع للأسرى ويسمح بالـ”كانتينا”.. والأسير الأخرس يوصي بعدم تشريح جثمانه
- "الجهاد" تلتقي موفد حركة فتح وتناقش العديد من الملفات الفلسطينية
- قرارات الحكومة.. تشكيل لجنة لشراء مطاعيم "كوفيد 19" وإرسال 20 ألف مسحة لقطاع غزة
- الحكومة الفلسطينية تنفي مزاعم إسرائيلية حول تهديد الاتحاد الأوروبي بوقف مساعداته للسلطة
- معروف: قرار الإغلاق في المرحلة القادمة يقلل منحنى الإصابات
- "الخارجية": 155 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم
أخبار إسرائيلية
- نتنياهو يدرس التراجع عن تقديم موعد الانتخابات
- بعد اعتذار نتنياهو لعائلة مُربٍّ عربي... مكتبه يعتبره إرهابياً
- انتقاد زيارة دبلوماسيين أوروبيين جنوب إسرائيل
- ميخائيل ميلشتاين يتساءل: هل حانت لحظة المصالحة الفلسطينية الداخلية؟
- إسرائيل تشارك في معرض عسكري في أبو ظبي
- الحكومة الإسرائيلية تمدد تقييد التظاهرات
- "أزمة محفظة" داخل الحكومة الإسرائيليّة
- كاتس يقترح خطة مساعدات مالية جديدة ونتنياهو يهاجمه
اخبار دولية
- باكستان: لن نطبع مع الاحتلال في أي حال من الأحوال
- لندن والدوحة تشددان على ضرورة التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية
- كورونا عالميًا .. الإصابات تقترب من 36 مليون ونصف وأوروبا تفرض مزيد من القيود
اخبار عربية
- مشعل الأحمد يؤدي اليمين اليوم ولياً لعهد الكويت
- "التعاون الإسلامي" تشيد بنجاح تطبيق المرحلة الأولى من العودة التدريجية لأداء العمرة
- العاهل الاردني يكلف المستشار للشؤون السياسية "الخصاونة"بتشكيل الحكومة الجديدة
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الصحف العربية
القدس العربي
- عزام الأحمد: اجتماع هام ومصغر للقيادة الفلسطينية اليوم
- نفي فلسطيني وأوروبي لربط المساعدات باستلام “المقاصة”
- “حماس” تثمن دعوة “العفو الدولية” للسعودية بالإفراج عن الخضري
- المؤرخ الفلسطيني محمود يزبك لـ“القدس العربي”: الانتفاضة الثانية فشلت في تحقيق هدفها العسكري…
- تصعيد إسرائيلي خطير: شهيدان و60 مصابا و320 معتقلا ومصادرة آلاف الدونمات واقتلاع مئات…
- “فتح” تتفق مع الفصائل الفلسطينية في دمشق على وضع خارطة طريق للمصالحة دون…
- الاحتلال يخضع للأسرى ويسمح بالـ”كانتينا”.. والأسير الأخرس يوصي بعدم تشريح جثمانه
- اشتية: كل وحدة استيطانية هي مشروع ضم.. ويخاطب المطبعين: اتعظوا من التاريخ
-
الشرق الأوسط
- بؤرة استيطانية جديدة قرب نابلس وهجمة على محاصيل الزيتون
- نتنياهو يدرس التراجع عن تقديم موعد الانتخابات
- بعد اعتذار نتنياهو لعائلة مُربٍّ عربي... مكتبه يعتبره إرهابياً
- انتقاد زيارة دبلوماسيين أوروبيين جنوب إسرائيل
الخليج الإماراتية
- اعتقالات في الضفة واستهداف مزارعين مع انطلاق جني الزيتون..قرية فلسطينية تتسلح بكاميرات لوقف هجمات المستوطنين
الاخبار اللبنانية
الشروق المصرية
الاهرام المصرية
- "التعاون الإسلامي" تشيد بنجاح تطبيق المرحلة الأولى من العودة التدريجية لأداء العمرة
الغد الأردنية
- مع بدء موسم قطف الزيتون: المستوطنون يصعدون انتهاكاتهم بحرق وإعطاب…
- غزة: 127 إصابة جديدة بكورونا
- بعد اعتذار 6 دول عن رئاستها.. مغردون ينعون الجامعة العربية
الشرق القطرية
- قوات الاحتلال تعتقل سيدة فلسطينية وأسيرا محررا شرق القدس المحتلة
- الاحتلال يصادر أموال الأسرى وعائلات الشهداء
- مؤشر المركز العربي 2020: الرأي العام العربي يربط العلاقات مع إسرائيل بالحقوق الفلسطينية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في مدن الضفة
- 13 وفاة و2,552 إصابة بكورونا في دولة الاحتلال
- "حماس" تدعو لوقفة جادة لإنقاذ حياة الأسير الأخرس
- وزيرا التعاون الإقليمي للاحتلال والإمارات يبحثان "تبادل الوفود"
- أبو نعيم يحذر من إمكانية إغلاق قطاع غزة بشكل كامل
- معروف: اعادة دورة عجلة الحياة وفق ضوابط الوقاية هو الخيار الأمثل
- 6 وفيات و510 إصابات بكورونا بفلسطين خلال الـ24 ساعة
القدس
- أردنيون بينهم مرضى وأطفال يناشدون الملك مساعدتهم بالعودة لعائلاتهم
محافظ جنين يغلق قرية رمانة 3 أيام بسبب كورونا
- العيساوي لـ"القدس": المصادقة على المخطط الهيكلي للعيسوية بعد إجراء 54 تعديلاً عليه يبقيها محاصرة ومعزولة
- الضفة: 7 معتقلين لدى الاحتلال فجر الخميس
الحياة الجديدة
- الافراج عن عضو إقليم القدس لحركة فتح ياسر درويش
- الاحتلال يعتقل سيدة وأسيرا محررا من القدس
- بدعم من البنك العربي.. توفير أجهزة ومعدات طبية ضرورية لمديرية الصحة في محافظة
- 39 مستوطنا يقتحمون الأقصى
- الاحتلال ينصب خياما في أراضي جبل المنطار شرق طولكرم
- الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين ويفتش منازل بالخليل
- إصابات بالاختناق إثر اقتحام الاحتلال بلدة سبسطية
- استطلاع للمركز العربي للأبحاث: 88% يرفضون اعتراف بلادهم بإسرائيل
- الباكستان توضح موقفها من التطبيع مع دولة الاحتلال
- لندن والدوحة تشددان على ضرورة التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية
- "الخارجية": 155 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم
صحيفة الأيام
- ترامب يشيد بأدوية شركتي ريجينيرون وإيلي ليلي في علاج فيروس كورونا
- »نفي فلسطيني أوروبي لمزاعم إسرائيلية عن ربط مساعدات إضافية بقبول "المقاصة"
- »17 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين الجالية الفلسطينية في أميركا
- »العاهل الأردني يكلف بشر الخصاونة تشكيل الحكومة الجديدة
- »"كورونا" في فلسطين: تسجيل 6 وفيات و510 إصابات
- »مواطنون يخشون فقدان أراضيهم بعد إقامة بؤرة استيطانية عليها
- »قطر قدمت طلباً رسمياً لشراء مقاتلات إف-35 الأميركية
- »"نوبل الكيمياء" لفرنسية وأميركية عن "مقصات جزيئيّة" تعدّل الجينات البشرية
وكالة الراي
- أسعار اللحوم والدواجن في أسواق قطاع غزة 8 أكتوبر
- الخارجية تعلن تقديم خدماتها يومياً بالمقر الرئيسي في مدينة غزة
- أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة 8 أكتوبر
- النيابة بغزة تفتح تحقيقا بـ 379 قضية وتوقف 51 متهما
- معروف: قرار الإغلاق في المرحلة القادمة يقلل منحنى الإصابات
- باكستان: لن نطبع مع الاحتلال في أي حال من الأحوال
- حماس تثمن دعوة منظمة العفو الدولية للإفراج عن القيادي الخضري
- "مباحث كورونا" تُوقف 112 مخالفًا لإجراءات السلامة
وكالة صفا
- استئناف لـ"العليا الاسرائيلية" للسماح لنواب "المشتركة" بزيارة الأسرى
- كورونا عالميًا .. الإصابات تقترب من 36 مليون ونصف وأوروبا تفرض مزيد من القيود
- حكومة الاحتلال تقر تمديد حالة الطوارئ حتى ال 13 من هذا الشهر
- أبو قطش" أصغر معتقل إداري..و"الأسباب مجهولة"
- البنك الدولي: كورونا قد يدفع 150 مليون شخص إلى براثن الفقر المدقع
سما نيوز
- القيادات الفلسطينية ترى إيران وتركيا أهم من الرياض والقاهرة
- بندر بن سلطان: دعم القضية الفلسطينية بعد رحيل هذه القيادات و"ارهاب سيناء يأتي من غزة"
- الحكومة الفلسطينية تنفي مزاعم إسرائيلية حول تهديد الاتحاد الأوروبي بوقف مساعداته للسلطة
- العاهل الاردني يكلف المستشار للشؤون السياسية "الخصاونة"بتشكيل الحكومة الجديدة
- ميخائيل ميلشتاين يتساءل: هل حانت لحظة المصالحة الفلسطينية الداخلية؟
- قرارات الحكومة.. تشكيل لجنة لشراء مطاعيم "كوفيد 19" وإرسال 20 ألف مسحة لقطاع غزة
-
فلسطين اليوم
-
- الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه وسط إصرار على موقفه وتضامن محبيه
- مواجهات واعتقالات خلال مداهمات لمدن وقرى الضفة المحتلة
- القيادي عليان: المقاومة ستتحرك إذا فشلت الجهود الدولية للإفراج عن الأسير الأخرس
- "الجهاد" تلتقي موفد حركة فتح وتناقش العديد من الملفات الفلسطينية
عرب 48
- اشتية: سنشدد إجراءات كورونا.. "ووداعًا لأزمة الكهرباء"
- الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية: لا مساعدات دون المقاصة
- رام الله: الاحتلال يوقف دورية للشرطة الفلسطينية ويصادر أسلحتها
- الحكومة الإسرائيلية تمدد تقييد التظاهرات
- "أزمة محفظة" داخل الحكومة الإسرائيليّة
- كاتس يقترح خطة مساعدات مالية جديدة ونتنياهو يهاجمه
- الصحة الإسرائيلية: 13 وفاة و2,552 إصابة بكورونا
- إسرائيل تشارك في معرض عسكري في أبو ظبي
-
وكالة وفا
- الاحتلال ينصب خياما في أراضي جبل المنطار شرق طولكرم
- الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين ويفتش منازل بالخليل
- إصابات بالاختناق إثر اقتحام الاحتلال بلدة سبسطية
حدث في مثل هذا اليوم
8 تشرين أول (أكتوبر)
- 1996 م الزيارة الثانية للرئيس عرفات للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م للمرة الثانية منذ وصوله إلى أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات يصل إلى فلسطين المحتلة ويلتقي مع رئيس دولة (إسرائيل) عيزرا وايزمن لبحث عملية السلام بين الطرفين وكانت المرة الأولى التي وصل فيها عرفات إلى فلسطين المحتلة بعد وفاة رابين وقام بواجب العزاء لزوجة رابين.
- 1996 م الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات (ولد عام 1929) يقوم بالزيارة الرسمية الأولى إلى فلسطين المحتلة عام 1948، تلبية لدعوة الرئيس الإسرائيلي عيزرا وايزمان (ولد عام 1924) إلى منزله في مدينة قيسارية الساحلية، في زيارة وُصفت بأنها ودية ودافئة. وسبق لعرفات أن قام بزيارة لبيت إسحاق رابين (1922م- 1995) في تل أبيب بعد اغتياله لمواساة زوجته ليئا رابين، في تشرين ثاني (نوفمبر) 1995.
- 1990 م مذبحة الأقصى في يوم الاثنين الثامن من تشرين الأول عام 1990 وقبل صلاة الظهر وأثر محاولة متطرفين يهود وضع حجر الأساس للهيكل المزعوم في ساحة الحرب القدسي الشريف، هب أهالي القدس لمنعهم من ذلك ودفاعاً عن المسجد الأقصى فاشتبكت مجموعة أمناء جبل الهيكل مع المصلين الذي بلغ عددهم ما بين (3-5) آلاف مصل.
- 1990 م قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجزرة دامية في باحات المسجد الأقصى المبارك. سقط في مجزرة الأقصى 34 شهيداً فلسطينياً و0 جريحاً.
- 1968 م مشروع أبا إيبان هو من أول المشروعات الإسرائيلية لحل قضية الصراع العربي الإسرائيلي، وقدمه أبا إيبان وزير الخارجية ا لإسرائيلي ضمن بيانه الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 8/10/1968 وقد تضمن المشروع تسع نقاط منها:
- 1936 م دخول الإضراب العام في فلسطين عام 1936م شهره السادس فكان أطول إضراب في تاريخ الأمم وكان العذاب الذي احتمله الشعب الفلسطيني أليماً وسقط العديد من الشهداء دون ذنب سوى حمل السلاح لإنقاذ الوطن.
- 1936 م نداء الملوك والأمراء العرب إلى شعب فلسطين بإيقاف الإضراب حاولت بريطانيا إنهاء الإضراب.
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