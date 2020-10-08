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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2639 ) الخميس 8/10/2020

08 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:03

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2639 ) الخميس 8/10/2020

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8 تشرين أول (أكتوبر)

  • 1996 م الزيارة الثانية للرئيس عرفات للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م للمرة الثانية منذ وصوله إلى أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات يصل إلى فلسطين المحتلة ويلتقي مع رئيس دولة (إسرائيل) عيزرا وايزمن لبحث عملية السلام بين الطرفين وكانت المرة الأولى التي وصل فيها عرفات إلى فلسطين المحتلة بعد وفاة رابين وقام بواجب العزاء لزوجة رابين.         
  • 1996 م الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات (ولد عام 1929) يقوم بالزيارة الرسمية الأولى إلى فلسطين المحتلة عام 1948، تلبية لدعوة الرئيس الإسرائيلي عيزرا وايزمان (ولد عام 1924) إلى منزله في مدينة قيسارية الساحلية، في زيارة وُصفت بأنها ودية ودافئة. وسبق لعرفات أن قام بزيارة لبيت إسحاق رابين (1922م- 1995) في تل أبيب بعد اغتياله لمواساة زوجته ليئا رابين، في تشرين ثاني (نوفمبر) 1995.
  • 1990 م مذبحة الأقصى في يوم الاثنين الثامن من تشرين الأول عام 1990 وقبل صلاة الظهر وأثر محاولة متطرفين يهود وضع حجر الأساس للهيكل المزعوم في ساحة الحرب القدسي الشريف، هب أهالي القدس لمنعهم من ذلك ودفاعاً عن المسجد الأقصى فاشتبكت مجموعة أمناء جبل الهيكل مع المصلين الذي بلغ عددهم ما بين (3-5) آلاف مصل.
  • 1990 م قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجزرة دامية في باحات المسجد الأقصى المبارك. سقط في مجزرة الأقصى 34 شهيداً فلسطينياً و0 جريحاً.
  • 1968 م مشروع أبا إيبان هو من أول المشروعات الإسرائيلية لحل قضية الصراع العربي الإسرائيلي، وقدمه أبا إيبان وزير الخارجية ا لإسرائيلي ضمن بيانه الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 8/10/1968 وقد تضمن المشروع تسع نقاط منها:
  • 1936 م دخول الإضراب العام في فلسطين عام 1936م شهره السادس فكان أطول إضراب في تاريخ الأمم وكان العذاب الذي احتمله الشعب الفلسطيني أليماً وسقط العديد من الشهداء دون ذنب سوى حمل السلاح لإنقاذ الوطن.
  • 1936 م نداء الملوك والأمراء العرب إلى شعب فلسطين بإيقاف الإضراب حاولت بريطانيا إنهاء الإضراب.
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جمعية غزي دستك تنفذ حملة "عطاوك نجاتهم"

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