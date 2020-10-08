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"أبو الريش" يثمن موقف الكتلة الاسلامية للمهندسين المساند للاجراءات الصحية

08 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:25

"أبو الريش" يثمن موقف الكتلة الاسلامية للمهندسين المساند للاجراءات الصحية

أكد وكيل وزارة الصحة د.يوسف أبو الريش، على أهمية تظافر الجهود المجتمعية لتعزيز درجة الالتزام باجراءات الوقاية والسلامة لمواجهة فايروس كورونا وتسطيح منحنى التفشي.

 وقال د.أبو الريش، خلال  استقباله طاقم الكتلة الإسلامية للمهندسين، إن وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة تعمل على تأخير أي اجراء يتعلق بالعودة للاغلاق التام وهذا منوط بالسلوك المجتمعي والمؤسسات ، الأمر الذي يتطلب تعزيز الشراكة المجتمعية من كافة مكونات المجتمع لتجاوز هذا التحدي .

وعبر د. أبو الريش عن تقديره وامتنانه الى كافة المبادرات التي تسخر جهودها في هذا الاتجاه ، وقال:" اليوم نحن أمام مبادرة نوعية تحمل عنوان شركاء في النجاح وتقوم عليها الاخوة في الكتلة الاسلامية للمهندسين والذين نقدر لهم موقفهم المساند لكافة الاجراءات الصحية".

بدوره، ثمن رئيس الكتلة الاسلامية للمهندسين د.م. اسامة العيسوي، الجهود الجبارة التي تقدمها وزارة الصحة وكوادرها والتي ساهمت في تأخير ظهور الفايروس في غزة.

 وقال العيسوي :" إننا امام لوحة من العطاء المتميز والوطني وانهم على قدر كبير من المسئولية، وهذا يضعنا أمام واجب المشاركة المجتمعية وتسخير كافة امكانياتنا في سبيل انجاح الجهود والاجراءات الصحية" .

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