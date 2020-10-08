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لجنة الرقابة الصحية تضبط وتتلف تموراً ومجمدات فاسدة بخان يونس

08 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:47

لجنة الرقابة الصحية تضبط وتتلف تمور ومجمدات فاسدة بخان يونس
لجنة الرقابة الصحية تضبط وتتلف تمور ومجمدات فاسدة بخان يونس

غزة- الرأي

أتلفت لجنة الرقابة الصحية في  بلدية خان يونس كمية من المواد الغذائية والمجمدات والتمور الفاسدة والتي تم ضبطها في أحد مخازن التوزيع والمحال التجارية لترويجها في الأسواق واتخذت الاجراءات الواجبة بالخصوص.
وكانت اللجنة التي تضم مفتشي قسم الصحة العامة في بلدية خان يونس، ودائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة، ومباحث التموين، وبدعم إسناد من شرطة البلديات، قد نفذوا مجموعة من الزيارات الميدانية لعدة منشآت خاصة بتخزين وحفظ الأغذية وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وذكر مدير دائرة الصحة والبيئة بالبلدية د. يوسف شبير، أن اللجنة وخلال جولتها التفقدية قامت بضبط كمية من التمور غير الصالحة للاستهلاك الأدمي وبعد الفحص تبين وجود تلف ظاهري فيها، مشيرًا إلى أنه تم التحرز على الكمية بكاملها وإتلافها وفق الاجراءات المعمول بها بعد تحرير محضري الضبط والاتلاف بحق مرتكب تلك المخالفة الصحية.
وبين شبير أن اللجنة قامت إلى جانب ما سبق بضبط كميات من المجمدات والتي تبين تلفها بالكامل والتحرز على الكمية واتلافها، مشيرًا إلى أهمية جهود لجنة الرقابة الصحية الرامية إلى تنظيف الأسواق من الأغذية الفاسدة وتقديم مرتكبي المخالفات الصحية إلى القضاء لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم لاستخفافهم بحياة المواطن من خلال ترويج البضاعة الفاسدة من أجل تحقيق المكاسب المادية.
وأكدت اللجنة الصحية على أنها ماضية في تنظيم حملاتها الميدانية التي تستهدف كافة المناطق والكشف على الأغذية منتهية الصلاحية لضمان صحة وسلامة المواطنين والحفاظ على حياتهم في ظل الظروف الصحية العامة التي خلفتها جائحة كورونا.
 

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