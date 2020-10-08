(640) حالة ولادة طبيعية بمجمع الشفاء الطبي منذ بدء جائحة "كورونا"

غزة- الرأي

أكد الدكتور هاني مهدي مدير مستشفى النساء والتوليد بمجمع الشفاء الطبي، أن إحصائية أعداد المواليد خلال فترة جائحة كورونا بلغت (640) حالة ولادة طبيعية، و(232) حالة ولادة قيصرية، فيما بلغت عدد حالات الاستقبال في مركز الفرز للنساء الحوامل (2414) حالة، وذلك خلال شهري أغسطس/سبتمبر.



وأوضح د. هاني أن هناك إجراءات وقائية اتخذها مستشفى النساء والتوليد بمجمع الشفاء الطبي، تتمثل في استقبال الحالات بمركز الفرز وقياس درجة الحرارة للمراجعين، وفرز النساء الحوامل وتقييم حالتهم وأخذ مسحة فحص فيروس "كورونا" للتأكد من خلوهم من الاصابة.



وأفاد، أنهم يتابعون جميع الحالات القادمة إلى قسم الولادة حسب إجراءات السلامة والوقاية، وبعد صدور نتيجة الفحص يتم عزل الحالات المصابة بغرف خاصة والتعامل معها وفق بروتوكول وزارة الصحة الخاص بعزل حالات الإصابة بـ "كورونا".



ونوه د. هاني أنه حتى اللحظة لم يتم اكتشاف أي حالة إصابة بالفيروس وسط النساء الحوامل أو في غرف المبيت، مؤكداً أن ذلك يعود إلى الإجراءات الصحية المشددة التي اتخذها المستشفى.