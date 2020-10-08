التنمية البشرية بالصحة تواصل تنفيذ البرامج التدريبية في مكافحة العدوى

غزة- الرأي

نفذت الادارة العامة لتنمية القوى البشرية في وزارة الصحة، دورة تدريبية في مكافحة العدوى بمشاركة 13 كادر من مقدمي خدمات الرعاية الصحية في مستشفيات الولادة بمحافظة الجنوب، وذلك ضمن الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة "كورونا".



حيث افتتحت البرنامج ا. ايمان طافش، مشرفة التدريب في التنمية، بحضور ا. اسماعيل راضي منسق برامج التدريب مجمع ناصر الطبي مرحبة بممثل منظمة الصحة العالمية ا. اعتماد ابو ورد، وفريق المدربين في لجنة مكافحة العدوى كل من د. عبد الرازق الكرد، ا. حنان فياض ا.ايمان ابو عية، ا.ميساء ابو موسي وبالمتدربين المشاركين بالبرنامج.



واوضحت ا. ايمان ان البرنامج يتم تنفيذه على مدار ثلاثة ايام تدريبية حيث بدأ بالجانب النظري والحديث عن سياسات وبروتوكول مكافحة العدوى في خدمات الولادة.

وكذلك البرتوكول العلاجي من شركاء وزارة الصحة في التدريب منظمة الصحة العالمية WHO، كما تم تنفيذ مناورة عملية لتطبيق اجراءات الوقاية والسلامة داخل اقسام الولادة.