"المواصلات" تشرع بتعقيم مقر شمال غزة تمهيدا لاستئناف العمل فيه

غزة- الرأي

شرعت دائرة الخدمات الإدارية بوزارة النقل والمواصلات، بتعقيم مقر ترخيص شمال غزة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك بالتعاون شركة كريستال الخليج

حيث أكد م. حسن عكاشة رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية أن حملة التعقيم هذه تأتي ضمن خطة الطوارئ التي أعلنت عنها الحكومة في مواجهة فيروس كورونا موضحاً أن الوزارة قامت منذ اللحظة الأولى بتعقيم كافة دوائر الوزارة وهذه الحملة مكملة للإجراءات التي اتخذتها الوزارة في مواجهة هذا الفيروس تمهيدا لافتتاح واستئناف العمل في ترخيص الشمال حيث سيبدأ العمل فيه صباح يوم الاحد القادم

وأضاف عكاشة أن إجراءات التعقيم تأتي انطلاقاُ من حرص الوزارة واهتمامها الشديدين بصحة وسلامة المواطنين والموظفين حيث تأتي هذه الجهود في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تتبعها الحكومة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

من جانبه أكد ا محمد حمو مدير دائرة الخدمات الإدارية بأن التعقيم جرى وفق البرتوكول الصحي ضمن معايير الصحة العالمية وتم استخدام عدة مواد للتطهير منها الكلور والديتول وقد أشرف على عملية التعقيم شركة كريستال الخليج .

الجدير بالذكر أن إجراءات السلامة والوقاية جاءت بناءً على تعليمات وكيل الوزارة اللواء صلاح الدين أبو شرخ ومجلس الوزارة للمحافظة على سلامة المواطنين والموظفين ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد

وكان رئيس قطاع سلطة الترخيص ا معين قويدر قد أعلن في وقت سابق من اليوم إعادة استئناف العمل بترخيص الشمال وفق إجراءات الوقاية والسلامة مطلع الاسبوع المقبل .