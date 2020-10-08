بلدية خانيونس تعلن عن فتح سوق " حراء" للتخفيف عن المواطنين

غزة- الرأي

أعلنت لجنة الطوارىء المركزية التابعة لبلدية خان يونس، عن إعادة إفتتاح سوق "حراء" وكذلك سوق شارع الأربعاء للملابس والنثريات، ما عدا يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتخفيف الإجراءات في ظل جائحة كورونا.



