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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

بلدية خانيونس تعلن عن فتح سوق " حراء" للتخفيف عن المواطنين

08 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:06

سوق شارع الأربعاء بخان يونس- من الأرشيف
سوق شارع الأربعاء بخان يونس- من الأرشيف

غزة- الرأي

أعلنت لجنة الطوارىء المركزية التابعة لبلدية خان يونس، عن إعادة إفتتاح سوق "حراء" وكذلك سوق شارع الأربعاء للملابس والنثريات، ما عدا يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتخفيف الإجراءات في ظل جائحة كورونا.


 

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