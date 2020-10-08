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"الجوازات" تُصدر ألفي مُعاملة للمواطنين خلال سبتمبر

08 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:16

"الجوازات" تُصدر ألفي مُعاملة للمواطنين خلال سبتمبر

غزة- الرأي

أصدرت الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية والأمن الوطني -الشق المدني،  ألف و988 وثيقة رسمية، وذلك عبر مكاتبها المنتشرة بمديريات محافظات قطاع غزة الخمس خلال شهر سبتمبر المنصرم.

وأوضح التقرير الصادر عن إدارة الجوازات إنجازها 39 وثيقة إضافة أبناء من إجمالي المعاملات التي سُلمت للمواطنين في قطاع غزة، بالإضافة إلى اتمام 107 معاملات تمديد جواز لأول مرة، وكذلك 16 معاملة تمديد لثاني مرة.

كما وأصدرت الإدارة 8 معاملات صُنفت بمعاملات أُخرى، بالإضافة إلى إنجاز 29 معاملات تظهير لبيانات جوازات السفر ومعاملتي صورة طبق الأصل، ومعاملة افادة لمن يهمه الأمر، في حين أجرت عمليات تغذية بيانات لنحو 1786 معاملة.

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