إدارة المستشفيات تتفقد جهوزية مستشفى النصر للأطفال

غزة- الرأي

استقبل مستشفى النصر للأطفال وفدا من الإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة بغزة، يترأسه الدكتور أحمد شتات مدير الدائرة الطبية والدكتورة رولا أبو ضلفة مدير دائرة الجودة بوزارة الصحة.

حيث كان بإستقبالهم الدكتور مصطفى الكحلوت مدير المستشفى وأ. عبد المطلب الكحلوت مدير التمريض والدكتورة شيرين عابد رئيس لجنة مكافحة العدوى ولجنة كورونا.



وتأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة الدورية والدائمة من الوزارة لآخر المستجدات الخاصة بفايروس كورونا المستجد، وتعامل الطاقم الطبي مع الحالات المختلفة.



وتناول الاجتماع متابعة ادارة المستشفى للخدمات المقدمة من الطواقم الطبية من بداية دخول المريض لغرفة الفرز وصولا لمرحلة المبيت ، بالإضافة لألية عمل موظفي الأمن من خلال متابعة بوابات المستشفى والإستلام والتسليم، كما تم التطرق للعقبات التي تواجه العاملين في المستشفى وسبل التغلب عليها.



كما تابع الوفد الزائر مدى التزام الطواقم العاملة بإتباع اجراءات الوقاية والسلامة حيث اطلع على التعليمات التي توفرها المستشفى لمرافقي المرضى عند دخولهم للمستشفى والتوقيع على تحمل المرافق كامل المسؤولية عن أي تقصير في اتباع تلك الإجراءات .



وفي نفس السياق، تم مناقشة عمل العيادة الخارجية في ظل فايروس كورونا وتقنين عدد المراجعين بناء على حالة الطفل من خلال عدة اجراءات تم اقرارها تبدأ من غرفة الفرز والتأكد من العلامات الحيوية للمريض .



من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى الكحلوت أن العمل جار على تجهيز غرفة عناية مكثفة بعدد 2 سرير للتعامل مع الحالات المرضية المشتبهة والتي تحتاج لعناية مكثفة .

هذا وقد شارك الوفد في عدة زيارات لأقسام المستشفى وقسم العزل ، وعبر خلالها عن شكره للإدارة والعاملين في المستشفى مثمناً الجهود المبذولة من الجميع لتجاوز الأزمة الحالية