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الحكم المحلي وبلدية المغراقة يفتتحان بئر مياه

08 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:29

الحكم المحلي وبلدية المغراقة يفتتحان بئر مياه
الحكم المحلي وبلدية المغراقة يفتتحان بئر مياه

الوسطى- الرأي

افتتح مدير منطقة الوسطي لوزارة الحكم المحلي، أحمد سمارة ورئيس بلدية المغراقة، نضال أبو كميل وأعضاء المجلس البلدي، وممثلين عن جمعية الصداقة الفلسطيني للتنمية بئر مياه في حي القادسية،  بتمويل من "مؤسسة ACT" دولة إندونيسيا، وبتنفيذ من "جمعية الصداقة الفلسطيني للتنمية" وبإشراف وزارة الحكم المحلي.

 وأكد سمارة أن الصداقة الفلسطيني سيحفر ثلاث آبار جديدة لبعض البلديات التي تعاني من نقص في كمية المياه وأن هذه الآبار ستخدم الآلاف من أبناء المنطقة، ويخفف معاناتهم في حصولهم على المياه.

وأفاد سمارة أن البئر يعمل بطاقة انتاجية 50 كوب مياه في الساعة، الأمر الذي سينعكس ايجابا على حل مشكلة المياه في المغراقة.

وقال أبو كميل إن مشروع حفر بئر المياه جاء للحاجة الماسة لسكان حي القادسية لتدعيم شبكة المياه، مُشيرًا إلى أن البئر سيساهم في تعزيز وصول كميات المياه الكافية للمواطنين، وأن البلدية عملت على إيصال خدمة المياه إلى عدة أحياء.

كما وأشاد بالدور الذي تنفذه جمعية "الصداقة" في تنفيذ المشاريع الإغاثية والتنموية، والتي انعكست آثارها الإيجابية في خدمة المجتمع الفلسطيني، وخصوصًا في مشاريع حفر آبار المياه.

 

 

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