اعتقالات الاحتلال تطال 14 فلسطينياً في أرجاء الضفة

فلسطين المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الخميس، (14) مواطناً فلسطينية من أرجاء الضفة الغربية.

وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من مخيم العروب وبلدة الظاهرية في الخليل وجميعهم أسرى سابقون.

وأشار إلى أن المعتقلين هم: "الفتى محمد ناصر البدوي (17عاماً)، وإبراهيم يوسف جوابرة، وحمزة أمجد الطيطي (21عاماً)، والفتى الجريح محمود يوسف ماضي (17 عاماً)".

وذكر أنه تم اعتقال مواطن من بلدة الظاهرية وهو رسمي شفيق القيسية (42 عاماً).

يُشار إلى أن الجريح محمود ماضي، يعاني من إصابات سابقة في الرأس برصاص قوات الاحتلال، وهذا الاعتقال الرابع الذي يتعرض له منذ أن كان طفلاً، علماً أن غالبية أفراد عائلته تعرضت للاعتقال.

ومن القدس اعتقل الاحتلال "محمد أبو الهوى، ومصطفى أبو الهوى، وخليل أبو الهوى، وداود أبو الهوى وجميعهم من بلدة الطور".

ومن العيساوية جرى اعتقال "علي محمد عبيد"، كما اعتقل الاحتلال صباحاً حراس المسجد الأقصى عرفات نجيب وخليل ترهوني وجرى الإفراج عن الترهوني لاحقاً.

يُضاف إلى المعتقلين المواطن صالح نزال (36عاماً) من قلقيلية، وعدوان عامر من كفر قليل في نابلس.