وكالة الرأي الفلسطينية الحكم بالإعدام على مدان بقتل الصراف "البشيتي" في خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية مجلس أولياء الأمور وشؤون العشائر: المدارس آمنة وجاهزة لاستقبال الطلبة وكالة الرأي الفلسطينية العشائر والإصلاح برفح تُعالج 157 قضية خلال سبتمبر وكالة الرأي الفلسطينية "أبو نعيم" يحث الوجهاء والمخاتير لتقديم مساندتهم في تعزيز إجراءات الوقاية وكالة الرأي الفلسطينية "شؤون الأجانب" بالداخلية تُصدر 64 وثيقة خلال سبتمبر وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي وبلدية المغراقة يفتتحان بئر مياه وكالة الرأي الفلسطينية المالية في غزة تتفقد مشاريعها على الحدود مع مصر وكالة الرأي الفلسطينية إدارة المستشفيات تتفقد جهوزية مستشفى النصر للأطفال وكالة الرأي الفلسطينية "الجوازات" تُصدر ألفي مُعاملة للمواطنين خلال سبتمبر وكالة الرأي الفلسطينية أبرز معلومات عن "مجزرة الأقصى الأولى" في ذكرها الـ 30
أخبار » الأخبار الفلسطينية

اعتقالات الاحتلال تطال 14 فلسطينياً في أرجاء الضفة

08 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:45

9998981384
9998981384

فلسطين المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الخميس، (14) مواطناً فلسطينية من أرجاء الضفة الغربية.

وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من مخيم العروب وبلدة الظاهرية في الخليل وجميعهم أسرى سابقون.

وأشار إلى أن المعتقلين هم: "الفتى محمد ناصر البدوي (17عاماً)، وإبراهيم يوسف جوابرة، وحمزة أمجد الطيطي (21عاماً)، والفتى الجريح محمود يوسف ماضي (17 عاماً)".

وذكر أنه تم اعتقال مواطن من بلدة الظاهرية وهو رسمي شفيق القيسية (42 عاماً).

يُشار إلى أن الجريح محمود ماضي، يعاني من إصابات سابقة في الرأس برصاص قوات الاحتلال، وهذا الاعتقال الرابع الذي يتعرض له منذ أن كان طفلاً، علماً أن غالبية أفراد عائلته تعرضت للاعتقال.

ومن القدس اعتقل الاحتلال "محمد أبو الهوى، ومصطفى أبو الهوى، وخليل أبو الهوى، وداود أبو الهوى وجميعهم من بلدة الطور".

ومن العيساوية جرى اعتقال "علي محمد عبيد"، كما اعتقل الاحتلال صباحاً حراس المسجد الأقصى عرفات نجيب وخليل ترهوني وجرى الإفراج عن الترهوني لاحقاً.

يُضاف إلى المعتقلين المواطن صالح نزال (36عاماً) من قلقيلية، وعدوان عامر من كفر قليل في نابلس.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية غزي دستك تنفذ حملة "عطاوك نجاتهم"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟