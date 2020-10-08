هندسة المتفجرات بخان يونس تتعامل مع عدة أجسام مشبوهة

خان يونس- الرأي

تعاملت الإدارة العامة لهندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بمحافظة خان يونس، مع عددٍ من الأجسام المشبوهة في مناطق مختلفة بالمحافظة.

وأوضح الرائد محمد أبو شمالة مدير شرطة هندسة المتفجرات بمحافظة خان يونس، أن الشرطة تلقت اتصالاً من أحد المواطنين يُفيد بوجود جسم مشبوه داخل أحد البرك الزراعية بمنطقة خزاعة شرق خان يونس، مشيراً إلى أن طواقم الهندسة تعاملت مع الجسم المشبوه والذي تبين أنه قذيفة مدفعية من مخلفات الاحتلال من عيار 155 ملم، وتم تحييدها ونقلها لمكان آمن.

ولفت إلى أن طواقم هندسة المتفجرات بخان يونس تعاملت مع قذيفة هاون عيار "80" ملم، بمنطقة الفراحين شرق المحافظة، حيث توجهت الطواقم للمكان وتعاملت معها وتم نقلها لمكان آمن تمهيداً لإتلافها.

ودعا الرائد أبو شمالة المواطنين إلى عدم العبث مع أي أجسام مشبوهة يتم العثور عليها والتواصل فوراً مع الشرطة الفلسطينية عبر رقمها المجاني 100 من أجل إزالتها عبر طواقم مختصة.