مهندس كهرباء لـ"الرأي": سعر كيلو الكهرباء التجارية 2.5 مناسب

غزة- الرأي:

أكد المهندس الكهربائي وعضو لجنة تدقيق المخططات في نقابة المهندسين حاتم النبريصي، أن تحديد سعر كيلو الكهرباء من المولدات التجارية بـ 2.5 يعتبر مناسباً للمواطن والمورد.

وأشار "النبريصي" في حديثه لإذاعة الرأي الخميس، أن الحكومة شكلت لجنة قبل ثلاث سنوات لدراسة عمل المولدات التجارية، وكان موضوع السعر جزءًا منها.

وذكر أن النظام الذي وضعته اللجنة شامل وهدفه تحقيق الأمن والأمان للمواطن والشبكات، حيث تم دراس التعرف للكيلو وات الواحد ضمنها.

وبين أنهم درسوا مشاريع المولدات بكل تفاصيلها، وأخذوا بالاعتبار كل شيء، حتى خرجوا بدراسة تحدد السعر المناسب وهو 2.5 شيكل وهو كافٍ للطرفين.

وقال: "قدم أصحاب المولدات دراسة مقابِلة، وأن السعر يجب أن يكون بين 3.5 إلى 4 شواكل، لكن نحن قمنا بمتابعة الدراسة ووجدنا فيها عدة مشاكل".

وأضاف "هذه الدراسة مثلًا اعتمدت على أن هناك فاقدًا 30% في الشبكات، وكذلك تغذية بعض المساجد والمرافق العامة والشوارع بشكل مجاني، وكذلك الديون الميتة".

وحول اتهام أصحاب المولدات التجارية بالتلاعب بمسألة العدادات عبر الفصل الوصل المتكرر، شدد المهندس "النبريصي" على أن ذلك الأمر غير منطقي ولم تثبت إمكانية تطبيقه علمياً.

وتابع "لا علاقة بين قيمة الاستهلاك وقيمة الفولت أو التلاعب به، لكن أنوه هنا أن المولد إن كان يخرج فولت منخفض فهذا له تأثير واضح على صلاحية الأجهزة، وليس على العداد أو قيمة الاستهلاك".

واستدرك "أفترض أن التلاعب لو حدث، سيكون في قراءة العدادات، وأنا أستبعد ذلك، لأن الأمر ظاهر وكل مواطن يستطيع أن يحسب عدد الكيلو وات المستهلك خلال الشهر".

وختم حديثه بتوجيه الشكر لأصحاب المولدات على توفير الكهرباء للناس في وقت كان فيه القطاع الرسمي غير قادر على توفير الكهرباء طوال الوقت.