وكالة الرأي الفلسطينية مهندس كهرباء لـ"الرأي": سعر كيلو الكهرباء التجارية 2.5 مناسب وكالة الرأي الفلسطينية نقابات العمال تحذر من خطورة ما تعيشه شريحة العمال وكالة الرأي الفلسطينية الكتلة الإسلامية تقدم مساعدات نقدية لـ 1400 طالب وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأٍسرى: الأسير ماهر الأخرس يتعرض لحالات تشنج وإغماء متكرر وكالة الرأي الفلسطينية "بحر" يبحث مع اتحاد النقابات الصحية المطالب والاحتياجات لضمان سير العمل وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تبحث مع المطران الكسيوس قضايا خدماتية تهم الطائفة والمواطنين وكالة الرأي الفلسطينية "السراج" يؤكد على دعم المبادرات الشبابية والمبدعين وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة تنفذ جولة على كافة المواقع الاثرية وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف": التطبيع مع الاحتلال يمثل جريمة في حق الشعوب العربية وكالة الرأي الفلسطينية هندسة المتفجرات بخان يونس تتعامل مع عدة أجسام مشبوهة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

التعليم في غزة تعلن استكمال إجراء الامتحان التطبيقي الشامل

08 تشرين أول / أكتوبر 2020 06:13

8b0260b200a87f4f3e9f4244600868bd
8b0260b200a87f4f3e9f4244600868bd

غزة- الرأي:

 أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة عن استكمال إجراء الامتحان التطبيقي الشامل (لدورة أغسطس2020) في ظل جائحة كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان لها، الخميس، أنه سيتم استكمال عقد الامتحان التطبيقي الشامل لدورة أغسطس 2020 في ظل جائحة كورونا للجزء النظري.

وبينت أن سيتم استكمال عقد الامتحان التطبيقي الشامل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 13-14/10/2020.

كما سيتم استكمال عقد الامتحان التطبيقي الشامل في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية للطلبة سكان المناطق (شمال غزة ــ مدينة غزة ــ المحافظة الوسطى).

ولفتت إلى أنه سيتم استكمال عقد الامتحان التطبيقي الشامل في الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بخانيونس للطلبة سكان المناطق (مدينة خانيونس ـــ مدينة رفح).

وأشارت إلى أنه سيتم إعلام الطلبة بمكان وموعد الامتحان من خلال موقع الوزارة الرسمي www.mohe.ps، والخدمات الإلكترونية eservices.mohe.ps/shamel، وخدمة الرسائل القصيرة sms، ومواقع الكليات المختلفة .

ونوهت الوزارة إلى أنه ستقوم بتطبيق البرتوكول الصحي المعتمد من وزارة الصحة الفلسطينية، لذا على جــــــميع الطلبة المشمولين بالامتـــــحان ضــــرورة الالتزام بكافة الاجــراءات الصـحية .

وشددت على أنها لن تسمح لأي طالب بدخول قاعة الامتحان ما لم يكن ملتزماً بتعليمات البروتوكول الصــحي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تقدم مساعدات نقدية لـ 1400 طالب

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟