التعليم في غزة تعلن استكمال إجراء الامتحان التطبيقي الشامل

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة عن استكمال إجراء الامتحان التطبيقي الشامل (لدورة أغسطس2020) في ظل جائحة كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان لها، الخميس، أنه سيتم استكمال عقد الامتحان التطبيقي الشامل لدورة أغسطس 2020 في ظل جائحة كورونا للجزء النظري.

وبينت أن سيتم استكمال عقد الامتحان التطبيقي الشامل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 13-14/10/2020.

كما سيتم استكمال عقد الامتحان التطبيقي الشامل في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية للطلبة سكان المناطق (شمال غزة ــ مدينة غزة ــ المحافظة الوسطى).

ولفتت إلى أنه سيتم استكمال عقد الامتحان التطبيقي الشامل في الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بخانيونس للطلبة سكان المناطق (مدينة خانيونس ـــ مدينة رفح).

وأشارت إلى أنه سيتم إعلام الطلبة بمكان وموعد الامتحان من خلال موقع الوزارة الرسمي www.mohe.ps، والخدمات الإلكترونية eservices.mohe.ps/shamel، وخدمة الرسائل القصيرة sms، ومواقع الكليات المختلفة .

ونوهت الوزارة إلى أنه ستقوم بتطبيق البرتوكول الصحي المعتمد من وزارة الصحة الفلسطينية، لذا على جــــــميع الطلبة المشمولين بالامتـــــحان ضــــرورة الالتزام بكافة الاجــراءات الصـحية .

وشددت على أنها لن تسمح لأي طالب بدخول قاعة الامتحان ما لم يكن ملتزماً بتعليمات البروتوكول الصــحي.